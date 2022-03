Belinda: qué se sabe sobre la indirecta enviada a Christian Nodal luego de reaparecer en redes sociales

Sin embargo, el pasado viernes Belinda sorprendió a sus seguidores al regresar a Instagram y publicar un breve video con el fragmento de una canción.

La peculiar letra de este tema generó una serie de especulaciones sobre si el video era una indirecta hacia Christian Nodal, quien se ha mantenido trabajando en su carrera musical luego de la separación entre ambos.

La grabación publicada en su cuenta de Instagram este viernes 4 de marzo mostró a la intérprete de Bella Traición posando frente a un espejo mientras de fondo se escuchaba la canción Verite de la artista belga Claire Laffut.

No obstante, lo que verdaderamente sorprendió a sus fans fue la parte de la canción que escogió Belinda para publicarla en Instagram, ya que sus seguidores consideran que contiene un mensaje oculto para su ex prometido.

“Si miento me voy al infierno, la falta admitida está medio perdonada y hablaremos de ello, si dices la verdad”, indica la letra de la canción.

Esto generó varios rumores en torno a Belinda y Christian Nodal y su posible reconciliación luego de cancelar su compromiso el pasado 12 de febrero.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha hablado directamente sobre su ruptura amorosa y los motivos que los llevaron a tomar esta sorpresiva decisión.

Después de su separación, Christian Nodal comenzó una gira de conciertos por Centro América, lanzó su más reciente sencillo musical titulado Ya No Somos Ni Seremos y se presentó en vivo durante la gala de los Premios lo Nuestro 2022.

Por su parte, Belinda continuó trabajando en su carrera artística y anunció el próximo estreno de la serie Bienvenidos a Edén, producción española que protagonizará y será su regreso a la actuación luego de 10 años.