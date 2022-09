Brad Pitt: Angelina Jolie, Tom Cruise y otros actores que figuran en su lista de personas con las que no quiere trabajar

Sin embargo, trabajar con tantos actores le ha producido algunos problemas, por lo que el ex esposo de Angelina Jolie tendría una lista de personas con las que no quiere compartir la pantalla.

La supuesta “lista mala” de Brad Pitt fue revelada por el actor Aaron Taylor-Johnson, coprotagonista de la película Bullet Train , quien habló con la revista Variety y compartió algunos nombres de las personas que el artista prefiere evitar.

Pese a no compartir la lista completa, el actor indicó que una de las personas que Brad Pitt prefiere evitar es Tom Cruise, con quien no ha vuelto a trabajar desde que ambos estuvieron juntos en las grabaciones del filme Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (2004).

Harrison Ford sería otros de los actores con quien Brad Pitt no desea trabajar, ya que ambos tuvieron una pésima relación y protagonizaron varios altercados durante el rodaje de la película The Devil’s Own (1997).

La “lista mala” de Brad Pitt también incluiría a Angelina Jolie, su exesposa, debido a que ambos mantienen una problemática relación y se han visto envueltos en varias batallas legales a raíz de su divorcio.

No obstante, Aaron Taylor-Johnson también reveló la lista de actores con los que Brad Pitt estaría encantado de trabajar nuevamente, en la que destaca la actriz Sandra Bullock.

“Sandy (Sandra Bullock) es una vieja amiga. Es una persona intransigente a la que podría pedir favores a lo largo de los años y lo he hecho muchas veces y siempre está ahí”, habrían sido las palabras de Brad Pitt.