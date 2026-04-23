Charly García en el hospital: qué le pasó y cuál es su estado de salud

Charly García, músico argentino de 74 años, se encuentra internado en un centro asistencial tras una cirugía en la que le extirparon una parte del riñón. Según su representante, la evolución de su recuperación es favorable.

El artista fue sometido a una nefrectomía parcial el martes 21 de abril del 2026. El procedimiento estaba programado para extirparle una parte del riñón, permitiendo retirar únicamente la porción dañada del órgano y preservar la mayor cantidad de tejido sano para mantener la función renal.

Tras la intervención, recibe tratamiento de diálisis y permanece en observación en el Instituto del Diagnóstico, en Buenos Aires, Argentina, sin ninguna complicación.

"Salió todo bien", dijo una fuente al programa de televisión argentino LAM, respecto de los avances de su recuperación.

García participó recientemente en diversos eventos, como uno de los recitales de la banda británica AC/DC en Buenos Aires, así como en la entrega de reconocimientos que recibió en el 2025: el homenaje honoris causa de la Universidad de Buenos Aires como personalidad destacada y el premio Konex de Brillante por su contribución a la música popular.

En el 2024, el artista lanzó su decimocuarto álbum La lógica del escorpión, nombre inspirado en la fábula del escorpión y la rana, de Esopo, que recita en su contenido.

La grabación del material duró unos cuatro años e incluye 13 temas, entre ellos canciones inéditas, reversiones de algunos de sus temas y colaboraciones con otros cantantes de rock.

Entre lo que destaca está la inclusión de canciones de Sui Generis, la banda que formó junto a Nito Mestre, con la que dejó un legado en la música argentina, así como la participación de algunos de sus músicos.

Además, incluye versiones en español de John Lennon y The Byrds, junto a Fito Páez, y una colaboración póstuma con Luis Alberto Spinetta, músico argentino fallecido en el 2012, considerado uno de los más importantes de su país.