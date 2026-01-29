Cierre temporal del Teatro Fantasía: horarios y tarifas vigentes en Mundo Petapa

La página oficial del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) informó que el Teatro Fantasía del parque permanecerá cerrado temporalmente.

Si tiene planeada una visita en los próximos días, tome en cuenta que el Teatro estará cerrado por mantenimiento del martes 2 de febrero al domingo 1 de marzo.

El resto del parque estará abierto. El Mundo Petapa, uno de los más visitados de Guatemala, fue inaugurado el 26 de marzo de 1976 y está ubicado en la avenida Petapa y 42 calle, zona 12, sobre un terreno de 11.25 hectáreas.

El complejo tiene juegos mecánicos, teatro, zoológico y sus áreas verdes.

Se recomienda verificar la vigencia del carné antes de llegar. Esta revisión puede hacerse en el sitio web del Irtra.

El horario de atención es el domingo, de 9 a 18 horas, mientras que el jueves, viernes y sábado es de 9 a 17 horas.

La capacidad del parque es de 12 mil 500 visitantes recurrentes. Fue concebido para ofrecer recreación a los trabajadores del sector privado sin salir de la ciudad. Entre los juegos que ofrece están El Relámpago, Motobala, Rascacielos, Bici Mágica y Polo Norte.

Lea más: Irtra duplicará tamaño del Parque Acuático Xocomil y espera más de cinco millones de visitantes en el 2026

En el 2025, Ricardo Castillo informó que ese año recibieron más de 103 millones de visitantes en todos los parques temáticos, tres millones más que el año anterior.

Tarifas de ingreso sin carné

Niños

Q50

(Hasta 1.40 metros de estatura)

Adultos

Q100

(Más de 1.40 metros de estatura)

Adulto mayor

Q50

(60 años en adelante)

Juegos electromecánicos

Brazalete

Q60

(Para uso personal e ilimitado)

Pasaporte

Q60

(Válido para 12 juegos; se puede compartir)

Juegos de arcada

Q5