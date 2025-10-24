Concierto de Carin León en Guatemala 2025: entradas disponibles, rutas alternas y detalles del “Boca Chueca Tour”

Carin León se presentará en Guatemala como parte de su gira internacional Boca Chueca Tour. A continuación, los detalles del concierto.

Carin León brindará un concierto este próximo 25 de octubre en Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

Gracias a su gira Boca Chueca Tour, Carin León ha programado conciertos en distintos países entre los que figuran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Chile.

En el caso de Guatemala, el espectáculo está programado para el sábado 25 de octubre de 2025, a las 20 horas.

Según la boletera oficial eticket, aún hay entradas disponibles en varias localidades, como mesas VIP, black y Amex. No obstante, estos datos se actualizan con frecuencia.

Uno de sus lanzamientos más recientes es Boca Chueca, volumen 1, álbum publicado el 30 de mayo de 2024, que incluye canciones como Cuando la vida sea trago, Otra vez, Casi oficial, Frené mis pies y Círculo vicioso, entre otras.

Rutas alternas por el concierto de Carin León en Guatemala

Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, informó sobre las siguientes disposiciones viales para el día del concierto:

  • El evento se llevará a cabo en Explanada 5, en el antiguo Estadio del Ejército, frente al Campo Marte. Desde las 15 horas se espera afluencia de personas hacia el lugar.
  • Se agilizará el tránsito en sectores cercanos, como las zonas 9, 10 y 15.
  • Las rutas alternas para quienes no asistan al evento incluyen el bulevar Liberación, Vista Hermosa, bulevar Los Próceres, bulevar Austríaco, colonia 20 de Octubre y bulevar Rafael Landívar.
  • Las autoridades solicitan respetar las normas de tránsito para evitar congestionamientos e incidentes viales.

¿Quién es Carin León y cuáles son sus canciones icónicas?

El artista comenzó su carrera desde muy joven, impulsado por su afinidad con la música. El nombre real del cantante es Óscar Armando Díaz de León. Es conocido artísticamente como Carin León y ha popularizado temas como La boda del huitlacoche y Que vuelvas.

De acuerdo con la agencia EFE, el artista sigue ampliando su presencia en escenarios internacionales y recientemente colaboró con Bon Jovi en una versión bilingüe del tema We Made It Look Easy (Hicimos que pareciera fácil), en la cual aporta versos en español con su estilo característico.

Además, ya hay fechas programadas del Boca Chueca Tour para 2026 en distintos países.

