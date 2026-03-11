Concierto del padre DJ Guilherme en Guatemala: a qué hora abren puertas y cómo será el espectáculo

Jóvenes y personas de todas las edades se mostraron emocionados por ver al padre DJ Guilherme Guimarães Peixoto durante la misa que ofició en la Catedral Metropolitana el miércoles 11 de marzo del 2026.

Lincy y Alejandra Méndez, de 18 y 11 años, respectivamente, son hermanas y participaron en la celebración. Ellas forman parte del grupo juvenil El Primer Sagrario.

“Esta misa es especial porque estará el padre DJ; es emocionante ver todo lo que ha influido en los jóvenes”, dijo Lincy.

Las hermanas Méndez también estuvieron entre los jóvenes que tomaron videos y fotografías durante la celebración.

Concierto forma parte de gira internacional

El religioso presentará un espectáculo de música electrónica y luces en la Explanada 5 el jueves 12 de marzo. El evento forma parte de su gira internacional Hope Tour, con la que recorre distintos países llevando un mensaje de fe y esperanza a través de la música.

La visita del artista y líder religioso a Guatemala se enmarca dentro de Demos Pulso y de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana.

“La música electrónica tiene algo muy interesante: nos presenta una pista de baile donde, por norma, es difícil encontrar divisiones”, dijo el padre en su mensaje, en el que, a través de diferentes frases, invitó a practicar el respeto.

“Es importante que nosotros, los cristianos, también estemos en el mundo respetando a quien piensa diferente, a quien tiene otra religión o incluso a quien no tiene religión”, expresó al final de la misa en Guatemala.

Jóvenes participarán en misa y concierto

A la misa también asistieron jóvenes de Patah Guatemala, quienes participaron en la celebración y asistirán al concierto.

“Estamos muy emocionados por verlo hoy y mañana”, agregó María Sierra, parte del grupo.El grupo se dedica a organizar retiros espirituales.

En la misa también estuvo Fabio Vásquez, “El Lobo Vásquez”, junto con su esposa María Magaly Moreno, quienes invitaron a los fieles y a las familias guatemaltecas a participar en el concierto.

Jovenes esperan la misa para compartir un momento con el padre DJ. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

Organizadores destacan impacto del evento

Carlos Quiroa, secretario ejecutivo de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, comentó que los organizadores están contentos con esta visita.

Explicó que la iniciativa surgió con la idea de realizar un evento musical dirigido a los jóvenes y que pueda atraer a quienes no participan habitualmente en las actividades pastorales.

“Entonces, qué mejor que tener esa pequeña puerta de entrada para jóvenes que normalmente no se acercan a la iglesia, al templo o a la comunidad, por medio de algo que les gusta, como lo es la música electrónica”, afirmó.

¿Qué encontrará en el concierto del padre Guilherme?

Las puertas del evento abrirán a las 16 horas y el concierto comenzará a las 18horas, cuando se presenten las bandas que abrirán el espectáculo. Mar Abierto y Ministerio Presencia son las dos bandas invitadas.

Previo al espectáculo habrá un espacio para una feria vocacional, en la que participará el Seminario Mayor de la Asunción, además de confesionarios para quienes deseen recibir el sacramento de la reconciliación.

“Estamos en un jueves de Cuaresma y los jóvenes podrán participar del sacramento de la reconciliación. Esa es la fiesta que realmente queremos tener mañana”, dijo Quiroa.

Otra de las iniciativas es reunir a jóvenes para grabar un video de invitación que será enviado al papa León XIV para invitarlo a visitar Guatemala.

“Buscamos que este evento atraiga a jóvenes y que sea una fiesta. Queremos llegar a quienes normalmente no participan en los grupos de evangelización tradicionales y hacer una invitación muy cálida para que el papa León visite Guatemala”, explicó.

Los organizadores indicaron que la Explanada 5 tiene capacidad para 10 mil personas y que aún quedan algunas entradas disponibles.

FOTOGALERÍA Padre DJ Guilherme en Guatemala oficia misa en Catedral Metropolitana Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

¿Cómo han sido las primeras horas del padre Guilherme en Guatemala?

El sacerdote llegó al país tras una escala en México, luego de ofrecer un concierto en San Salvador.

Según los organizadores, llegó casi directamente desde migración hacia la Catedral Metropolitana, donde participó en la misa.

Posteriormente descansará en el hotel y el jueves realizará algunas visitas breves para conocer la ciudad, aunque su agenda es limitada.