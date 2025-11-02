¿Cuáles son las recomendaciones antes de subir al “Trolley del Seco”?

El “Trolley del Seco” es una de las experiencias que podrían adquirir los seguidores de Ricardo Arjona con entrada al espectáculo Lo que el seco no dijo, que se desarrolla en Guatemala.

Los organizadores han emitido recomendaciones para el paseo programado en las 12 fechas que coinciden con casi la mitad de los conciertos programados. El 1 de noviembre fue el primer recorrido.

Se trata de un espacio para celebrar con la música del cantante. El punto de partida es Cayalá, con destino a la residencia de Ricardo Arjona, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Según un artículo publicado en Prensa Libre, el club Arjona Pandilla es el encargado de realizar los recorridos en trolley por la ciudad, una actividad que promueven como anfitriones para ofrecer nuevas experiencias a los asistentes.

Este servicio busca que las personas no se preocupen por el parqueo, además de compartir la experiencia musical junto a otros seguidores del cantautor guatemalteco.

Las entradas tienen un costo de Q250, más Q25 de tarifa. El traslado es ida y vuelta. El Trolley del Seco tuvo su inauguración oficial el pasado domingo 19 de octubre de este año. En este enlace puede consultar las fechas disponibles.

Entre las recomendaciones antes de subir al trolley están:

No se permiten armas ni objetos peligrosos.

Se sugiere revisar antes de descender para no dejar pertenencias dentro del trolley.

La puntualidad es importante. Los recorridos salen a las 16 horas exactas.

En el trolley hay bebidas disponibles, pero los asistentes pueden llevar las propias.

Están prohibidos los vapes, mochilas o bolsas grandes, cámaras profesionales, cigarrillos electrónicos, así como alimentos y bebidas.

Para resolver dudas, se ha dispuesto el número telefónico 5698-3169.