¿Cuáles son los 40 días de la Cuaresma?

El sacerdote Pedro Núñez ofrece una comparación interesante: la Cuaresma es como el examen médico anual que hacemos para revisar cómo está nuestra salud física. Así también, este tiempo litúrgico es el chequeo anual del alma, explican en el pódcast Manual para enamorarse, del sacerdote colombiano Oswaldo Agudelo y la venezolana Ayram Edery.

“Así como revisamos la presión, el colesterol o los triglicéridos, en Cuaresma revisamos cómo está nuestro interior. Y muchas veces, espiritualmente, tenemos los ‘triglicéridos’ por las nubes. Este tiempo nos ayuda a descubrir que el alma necesita cuidados intensivos. El diagnóstico final llega en Semana Santa, cuando contemplamos la Pasión del Señor y entendemos cuánto necesitamos su misericordia”, explica Agudelo.

El sacerdote también invita a una reflexión personal: “La Cuaresma debe llevarnos a preguntarnos: si hoy fuera mi último día, ¿estoy listo? Eso es el verdadero examen”. Para afrontarlo, dice, se necesita oración: más Eucaristía, más adoración, más rezo del Rosario. “Nuestra fe es fe y obras. No basta con no hacer daño; estamos llamados a amar activamente”, agrega.

El Miércoles de Ceniza es el comienzo de 40 días o la Cuaresma, un camino de preparación para entrar al período de Semana Santa.

Los 40 días terminan o se cumplen el 6o. Domingo de Cuaresma llamado Domingo de Ramos. Al día siguiente se conmemora Lunes Santo, en este caso caerá el lunes 30 de marzo hasta llegar al triduo pascual, Jueves, Viernes y Sábado Santo, para concluir en la fiesta de Resurrección, el domingo 5 de abril de 2026.

Cada año, la Semana Santa, que inicia con el Domingo de Ramos y concluye con el Domingo de Resurrección, se celebra en una fecha distinta. Esto se debe a una razón histórica. Aci Prensa explica que El origen de la fecha se debe a que la muerte de Cristo ocurrió cerca de la Pascua judía. Los Evangelios se refieren a esta celebración en el pasaje bíblico de la Última Cena, cuando Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la fiesta en la que los judíos recordaban su salida de Egipto.

Los judíos, de acuerdo a sus normas, deben renovar cada año esta celebración el día 15 del mes de Nisán, que empieza con la primera luna nueva de primavera: es decir, el primer plenilunio de primavera, independientemente del día de la semana que toque.

Desde el I Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325, la Semana Santa se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio primaveral en el hemisferio norte y equinoccio otoñal en el hemisferio sur (alrededor del 21 de marzo).

La Cuaresma, un camino que se amplió

Lo que comenzó como un breve período de preparación para el bautismo en la Vigilia Pascual se amplió, con el paso de los siglos, a los 40 días de penitencia que hoy se conocen como Cuaresma.

Este tiempo inicia con el Miércoles de Ceniza y, aunque tradicionalmente se consideraban 40 días hasta la Pascua, en la actualidad dura un poco menos. Esto se debe a que la Iglesia ha reservado los días entre la Misa de la Cena del Señor —el Jueves Santo— y las vísperas del Domingo de Resurrección como el Triduo Sagrado: tres jornadas dedicadas a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, según explica el portal EWTN.

Aunque el desarrollo de la Cuaresma ha variado según las tradiciones litúrgicas, muchos de sus elementos se vinculan al simbolismo del número 40: las 40 horas que Cristo permaneció en la muerte, sus 40 días de oración y ayuno en el desierto, o los 40 años del pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida.