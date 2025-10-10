“Culpa nuestra” en Prime Video: ¿Cuándo se estrena la película final de la trilogía romántica “Culpables”?

¿Nick y Noah se quedarán juntos? La saga Culpables está a punto de dar a conocer su desenlace por medio de Culpa nuestra, la continuación de esta historia de amor que estará disponible en Prime Video.

Esta trama está inspirada en una serie de libros escritos por la autora argentina Mercedes Ron, indican medios extranjeros. Su llegada a la pantalla inició con la cinta Culpa mía, en el 2023. Posteriormente, los fanáticos de la trilogía se deleitaron con la secuela Culpa tuya, en el 2024, y la historia finalizará con Culpa nuestra.

La película española se estrenará el próximo 16 de octubre del 2025, según la prensa internacional. De acuerdo con información de Prime Video, las decisiones de los personajes podrían marcar su destino y cambiarlo todo.

Según Film Affinity, Culpa mía y Culpa tuya muestran la historia de amor entre Nick y Noah, dos jóvenes que chocan al conocerse, se enamoran y construyen un vínculo que parece inquebrantable, pero amenazado por algunos familiares que buscan separarlos.

¿De qué tratará Culpa nuestra, la nueva película de Prime Video?

La pareja protagonista se reencontrará en la boda de Jenna y Lion, aunque Nick pondrá una barrera que parece insalvable a Noah, según la sinopsis de Film Affinity. Ambos se resistirán a alimentar la llama del amor que aún continúa encendida.

¿Será más fuerte el amor que el resentimiento? Esta es la pregunta que los aficionados de la saga podrán responder en el desenlace de esta película, esperada por los seguidores de esta historia romántica.

Elenco de Culpa nuestra

Según la revista Glamour, este es el reparto que dará vida a los personajes de la cinta: