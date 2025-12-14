Desfile de Globos Gigantes 2025: alegría, figuras emblemáticas y la voz de Gaby Moreno llenan de magia Ciudad Cayalá

La tercera edición del Desfile de Globos Gigantes llenó de magia y entusiasmo a los guatemaltecos este domingo 14 de diciembre en Ciudad Cayalá, un espectáculo que se ha consolidado como uno de los más esperados durante esta temporada.

Se estima que miles de familias se reunieron desde tempranas horas para apreciar, no solamente los globos de tamaño monumental, sino también las presentaciones musicales que llenaron de ritmo la actividad.

Durante la inauguración del evento, la cantante guatemalteca Gaby Moreno deleitó con su voz a los asistentes. Para abrir con broche de oro esta actividad navideña, interpretó Santa la noche.

Además de la presencia de la cantautora, animadoras, bandas musicales y batonistas amenizaron el evento, contagiando su energía a los presentes.

La llegada de los globos gigantes

Los guatemaltecos disfrutaron del paso de globos gigantes que recorrieron el lugar, momento en el que aplaudían y tomaban fotografías de cada uno de los personajes observados.

La interpretación de Santa la noche por parte de Gaby Moreno dio inicio a esta actividad navideña. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

En el evento se pudieron apreciar figuras emblemáticas de la Navidad, personajes queridos y diseños creados especialmente para el desfile. Entre los más destacados sobresalen Galleta de Jengibre, El Grinch, Santa Claus, Leoni y los duendes navideños.

Galleta de jengibre es uno de los personajes icónicos de la Navidad. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Según los organizadores del desfile, este evento contó con un trayecto diseñado para brindar vistas privilegiadas en cada esquina. De esta manera, las familias podían experimentar la magia de la Navidad de cerca. La actividad finalizó con la interpretación del villancico Mi burrito sabanero por parte de Gaby Moreno, emocionando a cada uno de los asistentes con su voz singular.

Los asistentes ovacionaron la interpretación de Gaby Moreno, una de las cantautoras guatemaltecas más reconocidas en nuestro país. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El Grinch no podía faltar en un evento navideño tan esperado. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Eventos como el Desfile de Globos Gigantes llevan alegría a distintos hogares del país. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Los duendes navideños también formaron parte de este mágico recorrido. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)