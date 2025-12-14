Desfile de Globos Gigantes 2025: alegría, figuras emblemáticas y la voz de Gaby Moreno llenan de magia Ciudad Cayalá

El Desfile de Globos Gigantes reunió a cientos de familias guatemaltecas en un ambiente mágico que se disfruta cada Navidad.

El Desfile de Globos Gigantes tuvo lugar por tercera ocasión en Ciudad Cayalá. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La tercera edición del Desfile de Globos Gigantes llenó de magia y entusiasmo a los guatemaltecos este domingo 14 de diciembre en Ciudad Cayalá, un espectáculo que se ha consolidado como uno de los más esperados durante esta temporada.

Se estima que miles de familias se reunieron desde tempranas horas para apreciar, no solamente los globos de tamaño monumental, sino también las presentaciones musicales que llenaron de ritmo la actividad.

Durante la inauguración del evento, la cantante guatemalteca Gaby Moreno deleitó con su voz a los asistentes. Para abrir con broche de oro esta actividad navideña, interpretó Santa la noche.

Además de la presencia de la cantautora, animadoras, bandas musicales y batonistas amenizaron el evento, contagiando su energía a los presentes.

La llegada de los globos gigantes

Los guatemaltecos disfrutaron del paso de globos gigantes que recorrieron el lugar, momento en el que aplaudían y tomaban fotografías de cada uno de los personajes observados.

Desfile de Globos Gigantes 3 - Gaby Moreno
La interpretación de Santa la noche por parte de Gaby Moreno dio inicio a esta actividad navideña. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

En el evento se pudieron apreciar figuras emblemáticas de la Navidad, personajes queridos y diseños creados especialmente para el desfile. Entre los más destacados sobresalen Galleta de Jengibre, El Grinch, Santa Claus, Leoni y los duendes navideños.  

Desfile de Globos Gigantes 1 - Galleta de jengibre
Galleta de jengibre es uno de los personajes icónicos de la Navidad. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Según los organizadores del desfile, este evento contó con un trayecto diseñado para brindar vistas privilegiadas en cada esquina. De esta manera, las familias podían experimentar la magia de la Navidad de cerca. La actividad finalizó con la interpretación del villancico Mi burrito sabanero por parte de Gaby Moreno, emocionando a cada uno de los asistentes con su voz singular.

Gaby Moreno - Desfile de Globos Gigantes
Los asistentes ovacionaron la interpretación de Gaby Moreno, una de las cantautoras guatemaltecas más reconocidas en nuestro país. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Desfile de Globos Gigantes - Grinch 2
El Grinch no podía faltar en un evento navideño tan esperado. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
desfile de globos gigantes
Eventos como el Desfile de Globos Gigantes llevan alegría a distintos hogares del país. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Desfile de Globos Gigantes - Duende navideño
Los duendes navideños también formaron parte de este mágico recorrido. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
desfile de globos gigantes - batonistas
Bandas musicales amenizaron el Desfile de Globos Gigantes 2025. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

