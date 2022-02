Diego Verdaguer: los desgarradores mensajes que Amanda Miguel aún comparte sobre el cantante

Recientemente, la cantante argentina de 65 años reapareció en redes sociales para agradecer el cariño y apoyo de algunas celebridades del mundo del espectáculo durante estas últimas semanas y reiterar su amor eterno hacia Diego Verdaguer.

Por medio de su cuenta de Instagram, Amanda Miguel publicó un video en el que mostró los comentarios que varios artistas dejaron por medio de redes sociales mostrando su cariño hacia la intérprete luego de la trágica muerte de su esposo.

“Agradezco de todo corazón el apoyo, los mensajes y llamadas de cariño por parte de amigos, familiares y fans, sus palabras han sido un gran soporte en estos días, de verdad, ¡Gracias!”, externó.

De igual manera, Amanda Miguel dedicó unas emotivas palabras a todas las personas que han estado al pendiente de su situación y se han tomado el tiempo de mostrar su cariño por medio de mensajes.

“También quiero agradecerles a todos los mensajes tan hermosos que envían para que me mantenga fuerte ante lo que estoy viviendo, tras haber perdido al amor de mi vida y él no está más en mi vida, triste de verdad muy triste, pero los mensajes de ustedes son maravillosos y les agradezco muchísimo el apoyo emocional que me dan en estos momentos, gracias”, expresó la intérprete de Él me mintió.

Finalmente, Amanda Miguel expresó su amor eterno hacia Diego Verdaguer por medio de una imagen en la que la pareja se encuentra en compañía de su única hija juntos, Ana Victoria.

En esta publicación, la intérprete argentina recordó lo buen esposo y padre que fue Diego Verdaguer y expresó su profundo dolor ante su sorpresiva muerte.

“Un padre y un esposo fantástico. Diego Verdaguer, mi fiel compañero de vida, siempre se encargó de que Ana Victoria y yo estuviéramos bien, se encargó de darnos todo y MÁS, nos llenó de felicidad, tranquilidad y alegría absoluta. Te extrañamos con el alma, mi amor. ¡Te amaré por siempre!”, publicó.

La historia de amor entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer inició en 1975, cuando el cantante, quien en ese momento ya contaba con una importante trayectoria musical en Argentina, vio caminando por las calles de Buenos Aires a quien sería su esposa y se enamoró al instante.

Ese mismo año, cuando Amanda Miguel cumplió 18 años, ambos se casaron en una pequeña ceremonia y ocho años después tuvieron a Ana Victoria.

Sin embargo, fue hasta el 2015 que Amanda Miguel y Diego Verdaguer decidieron contraer matrimonio por medio de la Iglesia, cuando celebraron una misa en la Ciudad de México a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos.