Divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban: así quedó el acuerdo por sus hijas

La actriz australiana Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban llegaron a un acuerdo de divorcio, tras 19 años de matrimonio.

De acuerdo con People, que tuvo acceso a documentos judiciales, Nicole Kidman y Keith Urban acordaron renunciar a todos los derechos de apoyo económico, tanto en lo referente a sus hijas como entre ellos mismos, y asumir de manera individual sus gastos legales.

Kidman y Urban acordaron ante un juez del condado de Davidson, en Nashville (Tennessee), renunciar a todos los derechos de manutención de las hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15.

La revista Hola destacó que el documento legal también subraya la importancia del respeto mutuo frente a las adolescentes. “No hablarán mal el uno del otro ni de los miembros de la familia del otro progenitor” y “fomentarán que cada hijo continúe amando al otro padre y se sienta cómodo en ambas familias”. Estas referencias motivarán a tener una convivencia respetuosa en la familia que ha sido desintegrada.

Kidman y Urban contrajeron matrimonio en junio del 2006, un año después de haberse conocido, tras ser presentados por el actor australiano Geoffrey Rush en la gala G’Day LA.

El pasado 25 de junio, Kidman compartió en Instagram una fotografía en la que aparece abrazando a Urban, con motivo de su aniversario de bodas. ¡Feliz aniversario bebé!, expresaba la actriz.

Antes de Urban, la ganadora del Óscar en el 2003 por The Hours estuvo casada con Tom Cruise durante 11 años. Se divorciaron en el 2001, año que marcó el fin de una de las relaciones más famosas de Hollywood en esa época. Junto a él tuvo dos hijos adoptivos: Bella y Connor.

Cada una de las partes será responsable de sus propios honorarios y gastos legales. La casa de Kidman será la residencia principal de las hijas del matrimonio, quienes pasarán allí 306 días al año, según el acuerdo.

También se pactó que todas las decisiones importantes relacionadas con sus hijas, como la educación y la atención médica, se tomarán de forma conjunta.

Vanity Fair publicó un video de Kidman caminando con sus hijas.

La actriz australiana presentó una solicitud de divorcio a finales de septiembre del 2025 ante un tribunal de Tennessee (EE. UU.), donde residía junto a Urban, alegando diferencias irreconciliables.

La noticia se conoció un día después de que la prensa estadounidense hiciera pública la ruptura.

Con información de EFE.