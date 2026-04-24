El plan alimenticio de Cristiano Ronaldo explicado por su exchef

Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, es reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo. El delantero de la selección de Portugal y del Al Nassr, de Arabia Saudita, es el máximo goleador de la historia.

Un exchef que trabajó para la estrella del futbol compartió más sobre sus hábitos alimenticios. “Come un poco de todo. Su dieta es equilibrada, pero siempre saludable”, contó el italiano Giorgio Barone, cocinero que atiende de manera privada a estrellas del deporte y le elaboró el plan alimenticio a CR7.

Infobae publicó que el chef Barone indicó que, para el desayuno, Ronaldo tomaba café con huevos, aguacate y nada de azúcar. “Absolutamente nada de azúcar”, explicó.

“El almuerzo podría consistir en pollo o pescado, siempre con verduras. Si necesita carbohidratos, los obtiene a través de los vegetales, por lo que no consume nada hecho con harina, como pasta, pan u otro tipo de alimentos”, dijo para The Sun.

Para la cena, Barone remarcó que Ronaldo no comía nada que le pudiera caer pesado o con exceso de calorías. “Por la noche, come alimentos ligeros, generalmente pescado o carne en forma de filete. Siempre lo acompaña con verduras”, indicó.

Entre las curiosidades que compartió el chef, destacó que Cristiano Ronaldo evita tomar leche: “Evitaba la leche porque no era normal para los seres humanos”, dijo.

Entre otras bebidas, prefiere el agua mineral, los jugos naturales y las bebidas isotónicas sin azúcar. Evita las gaseosas.

Su hidratación consta de agua mineral, jugos naturales y bebidas isotónicas sin azúcar. El portugués tampoco consume gaseosas.