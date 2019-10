El playlist de Halloween que incluye canciones de asesinatos, viajes al infierno, demonios…

Halloween o el Día de las Brujas, es una celebración que anuncia el previo de las fiestas navideñas y de fin de año. En radios locales y plataformas digitales se escuchan recomendaciones musicales, en las que las letras de las canciones hablan sobre zombies, demonios, brujas, asesinatos, y algunos otros eventos.

Recopilamos en este playlist con algunos temas de rock, pop, y otros géneros, que no pueden faltar en las fiestas de Halloween. Al final del artículo te dejamos algunas playlist recomendadas.

Comenzaremos el listado con algo de pop de la década de los noventa. Los Backstreet Boys lanzaron el sencillo “Everybody” en 1997, pero el tema resultó exitoso gracias al videoclip que mostraba a los integrantes disfrazados de hombres lobo, vampiro, momia, entre otros.

Siguiendo con el pop, agregamos a este listado a la banda española Mecano, con el tema “No es serio este cementerio”. Este es el cuarto sencillo del disco (Entre el cielo y el suelo) más laureado de la banda. La letra de la canción habla sobre una marcha fúnebre, parte de la lírica dice: “Y los muertos aquí lo pasamos muy bien entre flores de colores”.

Seguimos con las bandas españolas, y hacemos mención a Alaska y Dinarama con el tema “Mi novio es un zombi”. Este sencillo fue lanzado en 1989. Cuando la agrupación interpretaba este tema aparecía un bailarín disfrazado a alguno de los monstruos de esa época, tales como Freddy Krueger.

Aumentamos la dosis musical y pasamos al género del rock con la agrupación Héroes del Silencio y su tema Hechizo. Esta canción fue lanzada en 1990 y forma parte del disco Senderos de traición. La letra trata sobre el consumo de drogas, sexo y alcohol.

La agrupación The Rolling Stone no podía faltar. En el tema “Sympathy for the devil” hacen referencia a Jesucristo, Poncio Pilatos, entre otros. Esta ha sido una de sus canciones más polémicas.

La melódica voz de Dolores O’riordan, de la banda The Cranberries, le dio vida al tema “Zombie”. Canción que se escucha frecuentemente en distintas estaciones de radio. Según BBC la letra es un lamento en contra de la guerra inspirado en la muerte de Tim Parry y Johnathan Ball, de 12 y 3 años.

“This is Halloween” de Marilyn Manson es un “remake” del tema original de Danny Elfma, para la película El Extraño Mundo de Jack.

Quizás ha escuchado en algunos videos un fragmento del tema “Psycho killer” de la agrupación Talking Heads. Este tema fue lanzado en 1977 y describe los pensamientos de un psicópata.

Seguimos con Barón Rojo, la agrupación de heavy metal que en 1982 creó polémica con su sencillo “Los rockeros van al infierno”.

Otro de los temas que dio de qué hablar en la década de los setenta fue “Funtime”, escrita por Iggy Pop y David Bowie. En la letra de la canción habla sobre que es “divertido hablar con Drácula y sus amigos”.

Si vio la película IT (Eso), seguramente identificará este tema de The Cure.

Aumentamos la dosis musical con la agrupación Van Halen y el tema “Running with the devil”.

“Black Magic Woman” es un tema del guitarrista mexicano Santana, de la década del setenta.

No podía faltar el “estruendo” musical de Rob Zombie en el listado con la canción Dragula. El tema ha formado parte de varias películas, entre ellas Matrix.

La banda británica AC/DC continúa cosechando las ganancias del éxito “Hells Bells”, en la que el guitarrista Angus Young demuestra su habilidad en la guitarra al realizar distintos riffs que dan energía al tema. También incluimos la canción “Highway to hell”. Sin duda alguna son temas emblemáticos de este grupo de rock

Algunos críticos catalogaron el tema “Creep” de Radiohead como depresivo. La canción habla sobre un joven que quiere tener la atención de una chica a la cual le gusta. Y como dice la canción “but I´m creep…”♪

La banda de rock Creedence Clearwater Revival lanzó en 1969 el sencillo “Bad moon rising”. El tema es conocido en Halloween ya que fue utilizado en películas como Un lobo americano en País, Twilight Zone, Blade, entre otros.

Una de las canciones que ha sido coreada por muchos y que seguramente conoce y ha cantado es “Demons” de Imagine Dragons. Este tema habla sobre las inseguridades de las personas y los “demonios que viven dentro de uno”.

Lana del Rey y su tema “Gods and Monsters”. La canción narra cómo es vivir en el mundo de “Hollywood” y lo que las celebridades tienen que “sufrir” para llegar a la fama.

El sencillo “Helter Skelter” de The Beatles, es poco conocido por algunos, pero es un tema que habla sobre una atracción de feria

Para ir concluyendo no podíamos dejar fuera el clásico tema de Michael Jackson “Thriller”.

Con broche de oro cerramos el listado con el tema de Queen y su “Bohemian Rhapsody”. Este clásico musical narra lo que sucedió con una persona luego de jalar del gatillo de una pistola.

Aquí le dejamos algunos playlist de distintas plataformas para que pueda tener una variedad musical.

Y si busca material visual que incluya música para animar la fiesta, le compartimos estos playlist de YouTube:

