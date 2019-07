Emotivo mensaje del cantante Rubén Blades por la muerte de migrantes

Ruben Blades se ha caracterizado por su sentido social. Escribe con frecuencia diversidad de temas en su blog. (Foto Prensa Libre: JL).

La última semana de junio y después de la muerte de Valeria Martínez, de casi dos años de edad y de su padre Óscar Alberto Martínez, de 25 años se han tenido más reflexiones sobre el tema de la migración y el panameño y múltiple ganador de premios Grammy Rubén Blades ha expresado un conmovedor mensaje en su página web y en sus redes sociales.

“Por ellos” es el nombre de un artículo que refleja sus pensamientos. Comienza su descripción al expresar el nombre de las víctimas. “El se llamaba Oscar. Ella, Valeria. Vivian en un país cuyo nombre se ha transformado en una trágica ironía para sus habitantes: El Salvador”, puntualiza mientras explica más de esta grave situación.

“No son los primeros que mueren en el trayecto que habían planeado como una nueva oportunidad de vida. Tampoco serán los últimos. Ahora son una cifra que se suma a la estadística, una nueva evidencia de cómo la desesperación puede llevarnos a lugares que no hubiéramos querido conocer, a resultados que nunca creímos probables”, agrega.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de mil 600 niños murieron o desaparecieron entre 2014 y 2018 cuando intentaban llegar solos o junto a sus familias a un lugar que les ofreciera una vida mejor.

Blades que además de la música es abogado y político escribió…”El súbito encuentro con la imagen de Oscar y Valeria, tendidos boca abajo en la orilla del Rio Grande, en México, me sacudió el alma. Sentí que mis ojos se quebraban en pedazos de pena, de angustia. Luego, me volvió a herir profundo el considerar que muchas veces no reaccionamos ante la muerte ajena con indignación o empatía solidaria, porque se ha hecho demasiado familiar entre nosotros, en Centroamérica o cualquier otro lugar del mundo”, dice el artista.

Luego explicó una parte de la historia. “¿Qué diferencia existe entre estos dos cuerpos inertes, de padre e hija, con los cadáveres provocados por la guerra de Reagan en los años 80? Lea aquí la columna completa.

Este domingo 30 el artista también compartió en sus redes sociales una de las ilustraciones que muestra el drama de la migración y compara el caso de Aylan Kurdi, un niño sirio que murió en 2015 y el caso de Valeria Martínez, en junio 2019. La misma fue elaborada por Javier Marroquín, publicada en Prensa Libre.

Ilustración atribuida a Javier Marroquín, publicada en el Diario Prensa Libre de Guatemala. pic.twitter.com/CosIMIiozY — Rubén Blades (@rubenblades) June 30, 2019

En sus palabras además habla la realidad de la migración para Centroamérica y de la historia de los gobiernos. También invita a reflexionar: “a quienes pretendan culpar a los padres, tildándolos de irresponsables, les sugiero que tomen en cuenta la realidad en vive esta gente. ¿A quién carajo se le ocurre pensar que viajar cruzando el impenetrable tapón del Darién panameño, o un árido desierto con niños a cuestas, o caminar centenares de kilómetros en medio de la jungla, enfrentando grandes peligros, representa una opción normal?. Es la horrible realidad en la que viven la que los conduce a tan difícil decisión”, expresa.

Blades teste año ha estado en gira con Roberto Delgado Salsa Big Band por Latinomérica, Estados Unidos y Europa, además de seguir con sus actividades en el mundo cinematográfico y en televisión. Escribe sus artículos de opinión que publica periódicamente en sus redes sociales y su blog La Esquina de Rubén. Se encuentra preparando nuevas producciones, la más reciente es Paraíso Road Gang. En este material ha dicho que quiere mostrar el vergonzoso pasado colonial, del que se desprende la canción Nación rica, nación pobre.

