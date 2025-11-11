“Enciende lo mejor de ti”: Qué significa el lema del Festival Árbol Gallo 2025

Con el lema “Enciende lo mejor de ti”, el Festival Árbol Gallo tendrá lugar una vez más en la ciudad capital, siendo una de las actividades más representativas de fin de año en Guatemala.

Los organizadores del evento anunciaron que el espectáculo de inauguración se efectuará el próximo sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas en el Obelisco de la ciudad capital. Asimismo, informaron que el evento marcará el inicio de la celebración de esta temporada y se transmitirá también por medio de las redes sociales de Cerveza Gallo, para que todos puedan formar parte del festejo.

También se comunicó que el lema para este año será “Enciende lo mejor de ti”. Según los organizadores, este mensaje invita a los guatemaltecos a dar lo mejor de sí mismos y a convivir en armonía durante la época navideña.

“Invitamos a todas las familias guatemaltecas a celebrar juntos 40 años de iluminar esta época. Hemos preparado un espectáculo especial para compartir con todos los guatemaltecos”, comentó Ricardo Pontaza, gerente de marca de Cerveza Gallo.

Otros detalles sobre el Festival Árbol Gallo

En un comunicado de prensa se informó que cada árbol ofrecerá un espectáculo de luces diario, de 17:30 a 24:00 horas. “Los días 24 y 31 de diciembre se tendrán horarios especiales hasta las 5 horas, para que los guatemaltecos puedan disfrutar por más tiempo en esos días”, se indicó.

Aunque el árbol insignia del evento es el Árbol Gallo ubicado en El Obelisco, se encenderán otros 33 árboles en diferentes puntos del país. De acuerdo con la organización del evento, estas localidades son: Condado Concepción, Mixco, Amatitlán, Chimaltenango, Tactic, Salamá, Zacapa, Cobán, Puerto Barrios, Teculután, Sanarate, El Progreso Guastatoya, Esquipulas, Chiquimula, Barberena, Santa Lucía, Escuintla, Jutiapa, Jalapa y Tiquisate.

Además, también habrá encendido de árbol en Chiquimulilla, Nueva Santa Rosa, Quetzaltenango, Mazatenango, Coatepeque, Malacatán, San Marcos, Sololá, Quiché, Huehuetenango, Retalhuleu, Antigua Guatemala y San Agustín Acasaguastlán.

El Árbol Gallo se ha convertido en un ícono de la navidad guatemalteca a lo largo de los años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Árbol Gallo en la ciudad de Guatemala

Los asistentes podrán observar distintas figuras decorativas ubicadas en puntos estratégicos de la Avenida Reforma y la Avenida Las Américas, además de guirnaldas y luces en las principales avenidas de la ciudad, como el Boulevard Liberación, Boulevard Los Próceres y otros puntos.

Asimismo, los organizadores del festival comunicaron que habrá iluminación en el Paseo de la Sexta, con series de cascadas luminosas que adornarán una de las avenidas más transitadas de Guatemala.