Eventos en Guatemala: 10 recomendaciones de la Conred a considerar durante actividades masivas

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer una serie de recomendaciones para que la población tome en cuenta al asistir a eventos masivos en Guatemala.

Durante noviembre, en el país se realizan actividades de todo tipo, desde partidos de fútbol hasta conciertos y festivales.

Ante esta amplia oferta de eventos, es importante adoptar medidas de precaución que permitan disfrutar de manera segura y evitar cualquier inconveniente.

La Conred compartió una lista de sugerencias dirigidas a quienes participarán en actividades donde se presentan grandes concentraciones de personas. A continuación, presentamos las recomendaciones oficiales.

Recomendaciones de la Conred para eventos masivos en Guatemala

Abríguese adecuadamente. Esto evitará cambios bruscos en la temperatura corporal. Llegue con puntualidad. Para reducir aglomeraciones, la Conred aconseja llegar a tiempo e informarse sobre la duración del evento. Identifique las rutas de evacuación. En cualquier espacio concurrido es esencial ubicar las salidas de emergencia. Establezca un punto de encuentro. Si asiste acompañado, acuerde previamente un lugar de reunión en caso de separarse. Deposite la basura en los lugares destinados. Evite dejar desechos que puedan causar desorden o riesgos. Cuide a niños y adultos mayores. Además, ubique con anticipación los servicios sanitarios y salidas de emergencia. No bloquee áreas clave. Evite obstruir pasillos, escaleras o zonas de evacuación, así como realizar acciones que afecten a otras personas, según indica la institución. Mantenga el orden. La consideración y el respeto contribuyen a una convivencia segura. Siga las indicaciones de las autoridades en caso de emergencia. Evite el pánico y no difunda rumores. Evacúe con calma si es necesario. Hágalo de manera ordenada y recuerde las rutas de salida identificadas previamente.