Foo Fighters lanza “Your Favorite Toy” y retoma su sonido de garage rock

Your Favorite Toy es el título del nuevo disco de Foo Fighters, el duodécimo de la banda estadounidense liderada por Dave Grohl, con el que supone el regreso al rock más crudo.

El material fue lanzado este viernes 24 de abril del 2026, según informó un comunicado de Sony Music. Coproducido por la banda junto a Oliver Roman y con mezclas a cargo de Mark “Spike” Stent, es el primer disco que graban con Ilan Rubin en la batería.

En los últimos meses, la banda había lanzado varios adelantos como Asking for a Friend, Of All People, Caught in the Echo y Your Favorite Toy, esta última en febrero, que da nombre al nuevo material.

Con Asking for a Friend, Grohl explicó que es una canción "para aquellos que han esperado pacientemente en el frío, confiando en la esperanza y la fe para que su horizonte aparezca".

Your Favorite Toy fue calificada por The New York Times como “un regreso al garage rock más básico”, y resaltó que es uno de los discos más contundentes de la agrupación.

Del 29 de abril del 2026 al 25 de enero del 2027, la banda recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Europa para presentar sus clásicos e impulsar el nuevo material. Además, el 4 de septiembre llegará a Brasil para participar en el Rock in Rio.

Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee y Rubin, integrantes de la banda, estarán acompañados en la mayoría de sus fechas por el grupo de Josh Homme, Queens of the Stone Age.

Las 10 canciones que integran el nuevo álbum, Your Favorite Toy, están disponibles en las plataformas de música desde este viernes 24 de abril del 2026:

Caught in the Echo

Of All People

Window

Your Favorite Toy

If You Only Knew

Spit Shine

Unconditional

Child Actor

Amen, Caveman

Asking for a Friend

Con información de EFE.