Escenario
“Hoy me escojo a mí”: La nueva canción de Sebas Bárcenas que destaca el amor propio y la aceptación
El artista guatemalteco Sebas Bárcenas publicó recientemente un nuevo sencillo con el que evidencia ese momento en el que el amor propio deja de ser una idea abstracta y se convierte en una decisión real.
Sebas Bárcenas promociona el sencillo "Hoy me escojo a mí".
Sebas Bárcenas sigue enfocado en difundir sus nuevas creaciones musicales y el pasado 13 de marzo publicó Hoy me escojo a mí, un tema en el que mezcla cumbia pop con su característico sonido de pop urbano futurista.
De acuerdo con Sony Music, con este nuevo sencillo el artista nacional explora una masculinidad más consciente y marca un nuevo capítulo en su narrativa artística.
En sus lanzamientos anteriores, Bárcenas exploró el desamor y la nostalgia. Sin embargo, con Hoy me escojo a mí muestra una perspectiva específica: la decisión de elegirse a uno mismo, incluso cuando todavía duele.
“Con una producción fresca, el tema introduce una energía más luminosa sin perder profundidad emocional y captura ese momento en el que el amor propio deja de ser una idea abstracta y se convierte en una decisión real”, indicó Sony Music.
Hoy me escojo a mí llega tras el éxito de temas como A mí me encantaría decirte, Hoy te vi, Tú y Yo (¿Pa Cuando?), y Esta soledad, entre otros.
“Esta canción habla de ese punto en el que entiendes que seguir idealizando a alguien también es dejarte a ti en segundo lugar. Elegirme fue aceptar lo que sentía, pero también decidir avanzar”, añadió Bárcenas.