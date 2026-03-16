Muere Matt Clark, actor estadounidense recordado por su papel en Volver al Futuro III

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Muere Matt Clark, actor estadounidense recordado por su papel en Volver al Futuro III

La noticia de la muerte de Matt Clark a los 89 años recuerda su participación en la película de "Volver al Futuro III".

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El actor y director estadounidense Matt Clark, recordado por su participación en Volver al Futuro III y en varios westerns junto a Clint Eastwood y John Wayne, murió el 15 de marzo del 2026 en Austin, Texas. (Foto Prensa Libre: cortesía Universal Pictures)

Matt Clark nació el 25 de noviembre de 1936 en Washington, Distrito de Columbia, EE. UU. Fue actor y director, conocido por Las aventuras de Buckaroo Banzai (1984), El fugitivo Josey Wales (1976) y La ley del talión (1972), así como por Volver al Futuro III (1990). Estuvo casado con Sharon Lee Mays, Carol Trieste y Erica Theresa Lann.

Murió el 14 de marzo del 2026 en Austin, Texas. Entre los trabajos por los que más se le recuerda está su participación en Volver al Futuro III. La causa del fallecimiento fueron complicaciones derivadas de una cirugía de espalda.

A lo largo de su carrera, Clark participó en numerosos westerns, tanto cinematográficos como televisivos, y trabajó junto a actores como Clint Eastwood y John Wayne.

En 1990 participó en Volver al Futuro III. En la película, ambientada en 1885, el doctor Emmett Brown (Christopher Lloyd) lleva una vida apacible sin saber que está a punto de ser asesinado por Buford “Perro Loco” Tannen (Thomas F. Wilson). Marty McFly (Michael J. Fox) regresa al pasado para salvar a su amigo. Clark aparece como el cantinero del lugar.

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El aniversario número cuarenta de la obra protagonizada por Michael J. Fox se celebró en el 2025 con funciones especiales en cines y la publicación de las memorias del actor, “Future Boy”.

Michael J. Fox, quien interpretó a Marty, recordó en su libro que la cinta “tiene un sinfín de detalles escondidos y la capacidad de seguir sorprendiéndonos cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo”, según Infobae.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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