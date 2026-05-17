James Franco regresa al cine como antagonista en la precuela de Rambo

Escenario

James Franco regresa al cine como antagonista en la precuela de Rambo

El actor estadounidense James Franco se une al elenco de “John Rambo”, la precuela de Sylvester Stallone.

|

time-clock

James Franco regresa al cine como antagonista en la precuela de Rambo

James Franco y su esposa Izabel Pakzad participaron en la ceremonia de apertura del 79º Festival de Cine de Cannes 2026, en Francia. (Foto Prensa Libre: EFE)

Después de casi una década lejos de las producciones cinematográficas, el actor estadounidense James Franco se une al reparto de la película John Rambo, la precuela del icónico personaje de Sylvester Stallone.

La noticia fue revelada en exclusiva por la revista Variety el sábado 16 de mayo del 2026, durante el Festival de Cannes, donde se encontraba el actor.

Según la información divulgada, Franco interpretará a un personaje antagonista. Compartirá escenas con Noah Centineo (A todos los chicos de los que me enamoré), quien dará vida a Rambo, y con David Harbour (Stranger Things), quien actuará como el mayor Trautman, su oficial al mando.

John Rambo narra los orígenes de la franquicia y su argumento se sitúa antes de First Blood (Acorralado), la película de Stallone que dio inicio a la saga en 1982.

LECTURAS RELACIONADAS

Spiros Focás murió a los 86 años

Spiros Focás, actor griego de "Rambo", fallece a los 86 años

chevron-right
El parecido físico de James Franco (izquierda) con Fidel Castro es notable. GETTY IMAGES

James Franco como Fidel Castro: la polémica en EE.UU. por la elección del actor californiano para interpretar al líder de la Revolución cubana

chevron-right

Esta participación podría ser crucial para que Franco retome su carrera en la gran pantalla, pues desde el 2016, cuando apareció junto a Bryan Cranston en Why Him? (¿Por qué él?), no había participado en otra película importante de un gran estudio.

El actor había estado alejado del cine de estudio luego de ser acusado de conducta sexual inapropiada por actrices, excompañeras de rodaje y estudiantes de una escuela de actuación. Dos de ellas presentaron una demanda en el 2019, la cual fue resuelta mediante un acuerdo extrajudicial en el 2021.

Según Variety, Franco habló en Cannes sobre su intención de llevar una “vida positiva” tras los escándalos y reconoció que las denunciantes habían planteado cuestiones importantes, aunque insistió en negar que hubiese cometido un delito.

Dirigida por Jalmari Helander y con guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, John Rambo está basada en la novela de David Morrell publicada en 1972 y cuenta con Sylvester Stallone como productor ejecutivo.

El rodaje de la película finalizó recientemente en Tailandia y, aunque aún no tiene fecha oficial de estreno, se espera que llegue a la pantalla en el 2027. En ella también participarán Yao (Sinners), Jason Tobin (A Thousand Blows), Quincy Isaiah (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), Jefferson White (Yellowstone) y Tayme Thapthimthong (The White Lotus).

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

Lee más artículos de Delia Franco

ARCHIVADO EN:

Cine James Franco Película Rambo Sylvester Stallone 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '