James Franco regresa al cine como antagonista en la precuela de Rambo

Después de casi una década lejos de las producciones cinematográficas, el actor estadounidense James Franco se une al reparto de la película John Rambo, la precuela del icónico personaje de Sylvester Stallone.

La noticia fue revelada en exclusiva por la revista Variety el sábado 16 de mayo del 2026, durante el Festival de Cannes, donde se encontraba el actor.

Según la información divulgada, Franco interpretará a un personaje antagonista. Compartirá escenas con Noah Centineo (A todos los chicos de los que me enamoré), quien dará vida a Rambo, y con David Harbour (Stranger Things), quien actuará como el mayor Trautman, su oficial al mando.

John Rambo narra los orígenes de la franquicia y su argumento se sitúa antes de First Blood (Acorralado), la película de Stallone que dio inicio a la saga en 1982.

Esta participación podría ser crucial para que Franco retome su carrera en la gran pantalla, pues desde el 2016, cuando apareció junto a Bryan Cranston en Why Him? (¿Por qué él?), no había participado en otra película importante de un gran estudio.

El actor había estado alejado del cine de estudio luego de ser acusado de conducta sexual inapropiada por actrices, excompañeras de rodaje y estudiantes de una escuela de actuación. Dos de ellas presentaron una demanda en el 2019, la cual fue resuelta mediante un acuerdo extrajudicial en el 2021.

Según Variety, Franco habló en Cannes sobre su intención de llevar una “vida positiva” tras los escándalos y reconoció que las denunciantes habían planteado cuestiones importantes, aunque insistió en negar que hubiese cometido un delito.

Dirigida por Jalmari Helander y con guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, John Rambo está basada en la novela de David Morrell publicada en 1972 y cuenta con Sylvester Stallone como productor ejecutivo.

El rodaje de la película finalizó recientemente en Tailandia y, aunque aún no tiene fecha oficial de estreno, se espera que llegue a la pantalla en el 2027. En ella también participarán Yao (Sinners), Jason Tobin (A Thousand Blows), Quincy Isaiah (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), Jefferson White (Yellowstone) y Tayme Thapthimthong (The White Lotus).