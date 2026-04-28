Justin Timberlake: polémicas y arresto generan tensión con Jessica Biel

Tras 14 años de matrimonio y dos hijos, Jessica Biel evalúa su relación con Justin Timberlake, debido a su comportamiento público y a la polémica que envuelve al cantante, especialmente tras su arresto en junio del 2024.

Según medios internacionales, la pareja estadounidense atraviesa dificultades en su relación, especialmente por los últimos hechos que han colocado a Timberlake en la atención mediática.

Información difundida por Daily Mail revela que la actriz estaría inconforme por distintos episodios protagonizados por su esposo en los últimos años, como los largos períodos que pasa fuera de su casa y su arresto en Nueva York en el 2024 por conducir bajo efectos de alcohol.

Unos meses después, Timberlake se declaró culpable de un cargo relacionado con conducción imprudente y, en marzo del 2026, se difundieron imágenes de su arresto del 2024, lo que lo volvió a poner bajo la lupa de la opinión pública.

“Ya no tolera más”, dijo la fuente citada por el medio, lo que llevaría a Biel a poner un ultimátum a Timberlake, al considerar poner fin a la relación si la situación se repite.

Otro incidente que habría molestado a la actriz ocurrió el 18 de abril del 2026, durante el torneo de golf 8AM Invitational, en Las Vegas, donde Justin Timberlake habría mostrado supuestas señales de intoxicación.

Sin embargo, otras versiones citadas por Page Six revelan un panorama diferente, al señalar que, aunque la pareja atraviesa momentos complejos en su matrimonio, ambos continúan esforzándose por mantener el vínculo.

“Ha sido un periodo difícil recientemente. Ha habido mucha atención sobre él y no es fácil de manejar. Ella ha estado frustrada en ocasiones y han pasado muchas cosas. Han tenido altibajos como cualquier pareja, pero no es algo cercano a un punto de quiebre”, señaló.

La pareja contrajo matrimonio en el 2012 y tiene dos hijos en común: Silas y Phineas. En el 2025, para el cumpleaños número 44 de Timberlake, Biel le dedicó unas palabras en sus redes sociales: “Otro año creciendo, evolucionando y a veces involucionando contigo. Otro año riéndonos de todo”.