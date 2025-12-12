La fiebre de Stranger Things llega a la Ciudad de México con una aventura inmersiva

A partir de este sábado 13 de diciembre, los fanáticos de Stranger Things podrán disfrutar de una experiencia inmersiva en la Ciudad de México. Se trata de un evento pensado en los aficionados de una de las producciones más destacadas de Netflix en las últimas semanas.

Además, los aficionados podrán acceder a grabaciones exclusivas creadas para este evento, que los sumergirá en el universo de Hawkins y personajes como Vecna, los demogorgones y Once.

“Entendimos que México era la ciudad perfecta, porque tiene una cultura importante y un consumo de series como Stranger Things. Sabemos que Netflix tiene un poder global, pero México es muy importante en el mercado para ellos. Era un ‘match’ perfecto”, argumenta Rodrigo Mathias, director general de DC Set Group, creador original de la experiencia.

Los fanáticos de Stranger Things podrán conocer los laboratorios de la serie. Por medio de juegos grupales, videos grabados por el elenco original y tecnología de realidad aumentada, podrán interactuar e incluso vencer a las criaturas más atemorizantes de la producción.

Una nueva experiencia para los fanáticos de Stranger Things

Stranger Things está posicionada entre las series más vistas de Netflix. Solo en Guatemala ocupa la quinta posición. A nivel internacional, esta producción se convirtió en el mayor debut televisivo en inglés, solo por detrás de El juego del calamar.

“Las series y películas se vuelven cada vez más relevantes, y es muy importante darle a los fans de estas producciones una experiencia que se sienta real con lo que han visto en pantalla. Son producciones de muy alto nivel”, explica Santiago Muñoz, director general de la organizadora Fever Mexico.

El director general de Fever México, Santiago Muñoz, posa durante el recorrido por la experiencia inmersiva de la serie de televisión 'Stranger Things' en la Ciudad de México (México). (Foto Prensa Libre: EFE)

Desde la producción del evento destacan las cuatro plantas utilizadas para albergar la experiencia, con una primera ambientada en Hawkins, en la que se puede jugar en las arcades favoritas de los protagonistas, tomarse un helado o una pizza en los centros comerciales estadounidenses o hacerse fotos en los sets más famosos de la serie.

“Tener una experiencia que no es simplemente entrar, sacar unas fotos y terminar; aquí entras y vives como un actor. Formas parte de un episodio en el que enfrentas a Vecna. Es algo único”, sentencia Mathias. Las entradas tienen un costo de 616 pesos mexicanos (aproximadamente Q261.62), y por el momento ya están agotadas para su primer día de exhibición.