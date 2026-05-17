La salsa puertorriqueña despide a Sammy Marrero, histórica voz de La Selecta

Una de las voces más emblemáticas de la salsa se apagó este domingo 17 de mayo del 2026. El cantante puertorriqueño Samuel Marrero González, mejor conocido como Sammy Marrero, vocalista de la orquesta de salsa La Selecta, murió a los 84 años.

La noticia fue confirmada por su hija Jennisa Marrero Morales, por medio de una publicación en redes sociales.

“Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable. Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida”, publicó en su cuenta de Facebook.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre las causas de su muerte; sin embargo, el diario puertorriqueño El Nuevo Día destacó que Sammy Marrero “en los últimos meses estuvo delicado de salud”, sin mencionar qué afección padecía.

“Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi”, añadió su hija en la publicación.

Asimismo, la Fundación Nacional para la Cultura Popular reaccionó al fallecimiento del artista y lo describió como “un hombre sencillo, de familia humilde, con un sentido de responsabilidad y lealtad intachables”.

Además, Juan Carlos García, alcalde de Coamo, pueblo natal de Marrero, también expresó su sentir y aseguró que “Hoy Coamo pierde a uno de sus hijos más distinguidos y Puerto Rico despide a una de las voces más emblemáticas de nuestra música tropical”, lamentó, y calificó al artista como “una de las voces más emblemáticas de la música tropical puertorriqueña”.

“Yo soy Sammy Marrero”

El reconocido cantante, Sammy Marrero, nació el 16 de febrero de 1942, en el barrio El Cerro, en Coamo, Puerto Rico. Cuando apenas tenía dos años y medio, se trasladó junto a su familia al barrio Pájaros Puertorriqueños, del municipio de Bayamón, en el norte del país, donde se establecieron.

Se crio escuchando música típica puertorriqueña y, aún siendo niño, ganó el primer lugar en un programa de aficionados en el Teatro Carmen de Bayamón. Luego participó en el programa radial La hora del volante, junto a Jesús Sánchez Erazo y el Trío Cialeño, lo que marcó tempranamente el inicio de su carrera musical.

Perteneció al Trío Los Tempest, al Conjunto Los Muchos de Jesús “Chu” Fontánez y a la agrupación de Andrés, Aníbal y Coco. Fue cantante de la agrupación musical del pianista Fernando Ojeda.

En 1971 se integró a la orquesta La Selecta y, durante más de cuatro décadas, fue la voz principal y representativa de la agrupación dirigida por el fallecido Raphy Leavitt, considerada una de las más influyentes de la salsa puertorriqueña.

Tras la inesperada muerte de Raphy Leavitt, en el 2015, los ex músicos de La Selecta Armando Haddock y Edgard Nevárez organizaron una nueva orquesta para que Marrero pudiera continuar deleitando con su voz a sus fanáticos, ahora como solista.

Aunque era el intérprete de la mayoría de las canciones y éxitos de La Selecta, como “Jíbaro soy”, “El buen pastor”, “Payaso”, “La cuna blanca”, “Siempre alegre”, “Soldado”, “Voces del África”, “A la sombra del flamboyán” y “Café colao”, por un pleito legal no podía cantarlos en Puerto Rico ni en Estados Unidos.

Sin embargo, en solo seis meses, sus fanáticos reunieron los US$50 mil que se habían acordado entre la parte demandante, Sammy Marrero y sus músicos.

En el 2020, sus colegas salseros se unieron en la interpretación de la composición “Yo soy Sammy Marrero”, de Richie Viera, como homenaje al artista.