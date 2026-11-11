Las huellas de Miguel Ángel Asturias en Guatemala: educación, radio, devoción y todo un legado que ha marcado la historia

Mucho antes de recibir el Premio Nobel de Literatura e incluso de escribir su primer libro, Miguel Ángel Asturias ya estaba haciendo historia.

Sus pasos jóvenes, pero firmes, fueron marcando el camino desde aquella Generación del 20, cuyos integrantes universitarios construyeron cimientos que hoy siguen de pie.

Desde la fundación de la Universidad Popular (UP), la creación del primer radioperiódico de Guatemala, Diario del Aire, en TGW, y los detalles que le hizo llegar a su venerado Jesús de Candelaria, aun en la distancia, hasta el hecho de que su nombre inspirara el del emblemático Centro Cultural y el Premio Nacional de Literatura, son algunas de las huellas del "Gran Lengua" en el país.

Educación para el pueblo

Tenía solo 22 años cuando Miguel Ángel Asturias y otros 16 compañeros de la Generación del 20 fundaron la Universidad Popular (UP), el 20 de agosto de 1922, según consta en el acta número 1, en la cual aparece primero la firma de Asturias.

“Como jóvenes que derrocaron una dictadura como la de Estrada Cabrera, se dieron cuenta de que al poco tiempo ya había un nuevo militar para otra dictadura. Entonces se dieron cuenta de que había que formar a la sociedad guatemalteca, había que enseñarle a leer y escribir, enseñarle sus derechos, para que no hubiese otra dictadura en Guatemala. De ahí nace la idea de la Universidad Popular”, cuenta su hijo, Miguel Ángel Asturias Amado.

Según la actual directora general de la UP, Estefani Cristales, la entidad se inauguró oficialmente en marzo de 1923, como una asociación que buscaba brindar educación a los obreros.

“En esa época, seguramente había mucha necesidad de formación específica, principalmente a las poblaciones obreras. Entonces, según la historia y las actas, ellos iban a las construcciones a buscar a los albañiles, buscaban a trabajadores de las fábricas y edificios en construcción y les enseñaban a leer y a escribir, pero ellos llegaban a los lugares. También daban otros cursos elementales como primeros auxilios, medicina preventiva y también algunos temas de prevenciones de enfermedades venéreas”, cuenta Cristales.

La Universidad Popular se encuentra actualmente en la 10a. calle 10-32 zona 1 de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Asturias, además, escribió la Noble Canción de la Universidad Popular, que se constituyó en su himno.

Dos años después se exilió en París, en 1924, aunque continuó pendiente de la UP y mantuvo la comunicación por correspondencia, según Cristales.

“Le escribe cartas al consejo directivo para manifestar su sentir de lo que está pasando y preguntando cómo está la Universidad Popular; entonces, siempre mantiene comunicación”, explica la directora.

Pese a los esfuerzos, la UP cerró en 1932, por orden de Jorge Ubico, y permaneció así durante 10 años. Fue durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo que el Consejo volvió a reunirse para solicitarle al presidente la aprobación de la reapertura de la asociación, y este aceptó.

"Tratábamos de formar un país en el cual el pueblo no fuera ignorante

de sus derechos y obligaciones políticas”. Miguel Ángel Asturias, durante una entrevista con Rita Guibert, en 1970

La primera sede de la UP estuvo ubicada en la 11 avenida sur, y en 1927 se trasladó al inmueble que hoy ocupa la Corte de Constitucionalidad. Desde 1979 funciona en la 10 calle y 11 avenida de la zona 1.

Los cimientos siguen firmes, y más de cien años después de su fundación, la UP conserva la visión de Asturias, pues, según Cristales, continúa con programas de primaria acelerada y ofrece cursos gratuitos y otros de bajo costo en áreas de arte y capacitación. Todos, orientados a la población trabajadora, con horarios nocturnos y de fin de semana, para facilitar su asistencia. Actualmente atiende a más de mil estudiantes cada año.

“Tiene toda la influencia de Asturias, de la mirada al pueblo, a los menos favorecidos, a los programas de oportunidades, a las personas que no saben leer ni escribir. Esa visión sigue vigente. Como su nombre lo dice, Universidad Popular es la universidad del pueblo, para que muchos puedan llegar a leer y escribir”, afirma.

Con motivo del retorno de los restos del nobel de Literatura, la UP se apresta a recibirlos, el 13 de noviembre, cuando se le rendirá homenaje y se inaugurará un espacio especial en la biblioteca que acogerá su obra.

Miguel Ángel Asturias escribió "Noble Canción de la Universidad Popular", que se convirtió en el himno de la i institución. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El primer radioperiódico

Durante su estancia en Europa, Miguel Ángel Asturias solía escuchar radio y colaboraba como corresponsal en el periódico El Imparcial. Al volver a Guatemala, en 1933, fue invitado a trabajar en el Liberal Progresista, un periódico semioficial.

Su amigo Juan Oliverio escribe en su libro El Miguel Ángel Asturias que yo conocí que, en 1935, el nobel “se lanzó a la aventura de editar un diario propio, con el nombre de Éxito, un tabloide de pocas páginas escrito con mucha agilidad y con mucha originalidad”. Sin embargo, el proyecto duró solo seis o siete semanas.

Asturias volvió al Liberal Progresista, donde trabajó con Francisco Soler y Pérez, pero en 1937 fueron despedidos, por no seguir la línea que dictaba el gobierno ubiquista.

Apasionados por el periodismo y con la influencia radiofónica del Viejo Continente, Asturias y Soler idearon el primer radioperiódico del país: Diario del Aire, que, con la autorización de Ubico, se transmitió desde el 1 de junio de 1938 hasta 1952, por Radio TGW.

“Asturias, de hecho, fue primero en muchas áreas de lo que conocemos como la comunicación actual. Primero, un gran locutor. Segundo, un gran periodista. Tercero, trajo el formato ágil de las noticias y de la locución a Guatemala, pues en lugar de tener una locución pausada, trataba de agilizar y aprovechar el tiempo”, cuenta Frank Gálvez, locutor y productor cultural de TGW.

Con una peculiar forma de presentar las noticias nacionales e internacionales, entre las cuales se intercalaban anuncios y poesía, el programa era producido por Asturias, Soler, Óscar Rodríguez y José Manuel Fortuny.

“En TGW tenemos la grabación del 1 de junio de 1938, donde se puede escuchar precisamente la energía que tenía el grupo de locutores, periodistas e incluso actores”, explica.

Inicialmente, el radioperiódico se transmitía de lunes a sábado, al mediodía, con una duración de 15 minutos. Con el tiempo se agregaron dos emisiones más, a las 7 y 19 horas, y se incluyó el domingo en la programación.

Incluía noticias, promoción, arte, cultura, crítica literaria, social y artística. “Puedo decir que, a pesar de no ser un teatro, tenía muchas de las cualidades del teatro y creo que fue una gran escuela”, explica el productor, quien asegura que su fin era que la población conociera lo que pasaba en Guatemala y alrededor del mundo, y al mismo tiempo se culturizara.

Miguel Ángel Asturias —izquierda—, Óscar Rodríguez —centro— y Francisco Soler y Pérez —derecha—, durante la transmisión de "Diario del Aire". (Foto Prensa Libre: cortesía Radio TGW)

Las instalaciones de la Radio Nacional son las mismas por las que caminó Asturias. En el Teatro Mildred Chávez, ubicado en el mismo recinto, se encontraba la cabina desde la cual se transmitía Diario del Aire.

Aunque el programa dejó de transmitirse en 1952, el legado del nobel de Literatura perduró. Según Gálvez, TGW sigue llevando información noticiosa a la población guatemalteca.

“Nuestra cultura periodística es bastante grande, y considero que Miguel Ángel Asturias puso una base bastante sólida de lo que es actualmente, incluso, nuestro departamento de prensa. Esos lineamientos siempre se han seguido”, asegura.

La radio conserva archivos sonoros de la voz de Asturias, tanto de sus intervenciones en el programa como de grabaciones en las que recita fragmentos de sus obras. Estas grabaciones ahora forman parte de una campaña que se difunde en la programación y las redes sociales con motivo del retorno de sus restos a Guatemala.

“Es un verdadero orgullo para TGW saber que uno de sus hijos más pródigos compartió micrófonos con nosotros y tenemos que honrar precisamente su voz, esa voz maravillosa que tenemos en nuestros archivos”, expresa Gálvez.

El rostro de Miguel Ángel Asturias figura en varios recintos que ha pisado, como el Museo de la Radio Nacional TGW, donde se encuentra este mural, pintado por estudiantes, en homenaje del escritor. (Foto Prensa Libre: Delia Franco)

Jesús de Candelaria

Vecino del barrio La Candelaria, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, Asturias mostró, desde pequeño, gran devoción por Jesús Nazareno de su parroquia.

Oliverio, en su libro, cuenta que lo conoció precisamente cuando eran niños, mientras Asturias organizaba una procesión infantil con una pequeña réplica de Jesús Nazareno de Candelaria, en la cual participaron varios infantes del vecindario, encabezados por quien después se convertiría en el célebre escritor.

Los historiadores Fernando Urquizú y Walter Mazariegos explican que esa devoción habría venido de su familia, que siempre participaba en las actividades de la parroquia y formaba parte de la Hermandad de Jesús de Candelaria.

Más tarde, con su talento afinado y viviendo en el extranjero, Asturias materializó su devoción al escribir A Jesús de Candelaria, un poema dedicado a la consagrada imagen que forma parte de su libro Sien de alondra, publicado en 1949, en Buenos Aires, Argentina.

“Este poema lo que hace es enriquecer, pero de manera poética, ese sentido de visita a Guatemala, esa visita de Jueves Santo, donde él añora estar en el país ese día”, refiere Urquizú.

Luego, al recibir la noticia de que había sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura de 1967, el escritor le pidió a su hermano Marco Antonio que mandara a celebrar una misa el 10 de diciembre, cuando recibiría el galardón. También mandó a confeccionar una túnica en España, para la venerada imagen, como muestra de agradecimiento.

“Para ese momento, su hermano don Marco Antonio Asturias va a ser presidente de la Hermandad de Jesús Nazareno de Candelaria; los lazos familiares del barrio no los pierde. Entonces, para no dejar eso en el aire, manda a hacer esta túnica, que es de tipo conmemorativo, de acción de gracias. Él no se olvida de que es oriundo de un barrio. Ese es el simbolismo que tiene esa túnica, que simboliza su sentido de pertenencia a un barrio”, agrega el doctor en Historia.

Se trata de una túnica morada bordada con hilos de oro y encargada en Madrid, según explica Gutiérrez.

La correspondencia que Miguel Ángel Asturias habría enviado a su hermano Marco Antonio, publicada por el sitio Semana Santa en Línea, refiere que la túnica habría llegado a Guatemala en los primeros meses de 1969.

"El latón fino de tu pie en el suelo, alianza sin sandalia con lo mínimo, abre el camino de la cruz que ahora es salvavidas”. Miguel Ángel Asturias, en el poema A Jesús de Candelaria

En ese entonces, monseñor Gilberto Solórzano Búcaro era párroco de la iglesia Nuestra Señora de Candelaria, según confirmó el sacerdote Luis René Sandoval, encargado de comunicación del Arzobispado de Guatemala. Por lo tanto, habría sido él quien recibió el regalo enviado por Asturias.

La consagrada imagen de Jesús de Candelaria, Cristo Rey, estrenó la túnica el Jueves Santo de ese año, y más de medio siglo después volvió a vestirla el mismo día del 2026.

“Era tanto su amor y su devoción por esta imagen, que le mandó a hacer una túnica a España, y hoy, como un dato particular, vuelve a portar esa túnica”, dijo el sacerdote Manuel Chilín, actual párroco de Candelaria, horas antes de que saliera el cortejo procesional, este año.

La túnica también fue representativa del centenario de la consagración de Jesús Nazareno de Candelaria, en el 2017, pues la lleva puesta la imagen de los turnos conmemorativos.

Por su parte, Gutiérrez refiere que la fe católica de Asturias y su devoción a Jesús de Candelaria siempre se reflejaron en su obra literaria. “Para Asturias es tan importante su visión de la cosmovisión maya como de la cosmovisión católica. Por ejemplo, hay una pequeña obra, que es la última, que se llama El árbol de la Cruz, que es una especie de viaje imaginario donde él mezcla todas las cosmovisiones católicas que tienen que ver con la crucifixión, la redención”, explica.

En Jueves Santo de este año, la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria volvió a vestir la túnica que Asturias le regaló en 1969, como agradecimiento por haber ganado el Premio Nobel de Literatura 1967. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Su nombre “inmortal”

Miguel Ángel Asturias inspiró el nombre del Centro Cultural de Guatemala, que desde 1987 lleva su nombre como homenaje a su trascendencia mundial.

El recinto, que ahora alberga el Teatro Nacional y otros espacios de expresión artística, fue una zona militar en 1846. Sin embargo, décadas después, durante la presidencia de Miguel Ydígoras Fuentes, en 1961, se dio el primer paso para convertirlo en un complejo dedicado a la cultura.

“Lo primero que se empezó a construir fue el Teatro al Aire Libre. Después inicia la construcción del Teatro Nacional y, cuando ya se ha construido, se le define como Centro Cultural”, refiere Lucía Armas, directora de Difusión de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes.

El diseño del recinto es obra del pintor, escultor e ingeniero guatemalteco Efraín Recinos, quien, durante un diálogo con lectores publicado en Prensa Libre en el 2001, explicó que “el diseño del Teatro Nacional surge en un sentido de armonía y del concepto base de ese sentir: toda arquitectura debiera ser escultórica”.

Su obra se inspiró en la naturaleza: la fachada alude a los volcanes de Agua, Pacaya y Fuego, y el diseño curvilíneo remite a un jaguar recostado, como símbolo del guardián de la cultura de Guatemala. “Es un jaguar que está viendo hacia los volcanes”, señala Armas.

En 1987, por el 20 aniversario de que Miguel Ángel Asturias ganara el Premio Nobel de Literatura, el Centro Cultural de Guatemala cambió su nombre a Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, mediante el decreto legislativo 35-87.

“Se le da ese nombre, pues, como un homenaje permanente a la literatura que Miguel Ángel Asturias nos dejó. Él va a ser nuestro gran referente en el sentido de que es escritor y en reconocimiento a esa labor, a todo ese legado que él dejó en sus obras y al reconocimiento del Premio Nobel que recibió”, afirma.

En el 2012, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue nombrado Patrimonio Cultural de la Nación, por reunir espacios emblemáticos de la cultura nacional, valores artísticos y constructivos y una arquitectura única de alto relieve.

"Majestad: Mi voz en el umbral. Mi voz llegada de muy lejos, de mi Guatemala natal, en

el umbral de la academia”. Miguel Ángel Asturias, al recibir el Nobel

Precisamente en ese lugar descansarán los restos del nobel de Literatura al retornar de Francia a Guatemala, en los próximos días.

Según Armas, se eligió este lugar “porque es el centro cultural que lleva el nombre de nuestro premio Nobel”, lo cual es “muy representativo para que aquí descanse”.

“La importancia del Centro Cultural Miguel Asturias y todos sus espacios representan una parte fundamental para la presentación, la promoción y el encuentro de distintas expresiones artísticas”, agrega.

El recinto reúne espacios como la Gran Sala de Teatro Efraín Recinos, el Teatro de Cámara Hugo Carrillo y el Teatro al Aire Libre Otto René Castillo, así como salas y plazas que “representan patrimonio vivo y una obra de arte. Lo principal es que lleva el nombre de nuestro Nobel de Literatura”, enfatiza.

Busto de Miguel Ángel Asturias, obra de Efraín Recinos, que se encuentra en el Centro Cultural que desde 1987 lleva su nombre. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Premio Nacional "Miguel Ángel Asturias"

En 1988, durante el gobierno de Vinicio Cerezo, se creó el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias.

Armas indica que el galardón recibió ese nombre en honor del único guatemalteco galardonado con el Premio Nobel de Literatura. “Es el máximo premio a nivel mundial que se le da a un escritor, y nosotros tuvimos esa gran alegría de que a Miguel Ángel Asturias se le diera. Entonces, cuando se creó el Premio Nacional de Literatura, no quedaba más que poner el nombre de Miguel Ángel Asturias en su honor”, señala.

El poeta Luis Alfredo Arango, de Totonicapán, se convirtió en el primero en recibir el Premio Nacional de Literatura, en 1988. Le han seguido otros 35 escritores guatemaltecos que han recibido el galardón en reconocimiento a su obra y trayectoria.

“El Premio Nacional Miguel Ángel Asturias es el reconocimiento de la patria para quienes aceptamos el llamado de la libertad”, expresó Adolfo Méndez Vides al recibir el galardón este año.

Este reconocimiento se otorga cada año, con excepción del 2023 y el 2024, cuando no se otorgó porque el Ministerio de Cultura y Deportes había modificado las bases para entregarlo cada tres años. Sin embargo, posteriormente se modificaron de nuevo y se retomó la entrega anual.

En el 2003, el premio fue declarado desierto porque el escritor Humberto Ak'abal, quien había sido elegido para recibirlo en esa edición, no lo aceptó.

Armas explica que el reconocimiento valora la trayectoria y la obra de los escritores guatemaltecos de diversos géneros literarios, quienes son nominados por organizaciones, asociaciones, instituciones culturales y universidades, para luego ser evaluados por el Consejo para las Letras, que emite el veredicto.

“Es el máximo y único premio oficial que da el Estado de Guatemala en materia literaria. Está abierto a la participación de los escritores nacionales para reconocer su aporte creativo y su trayectoria. Es importante, porque a través de este premio se reconoce ese valor literario que tienen los escritores y se les incentiva a que sigan escribiendo”, agrega.

Los ganadores reciben una medalla de oro con la efigie de Miguel Ángel Asturias, un diploma que consigna las razones por las cuales se confiere el reconocimiento, la publicación de una obra del galardonado y un premio económico cuyo monto ha variado a lo largo de los años. Actualmente es de US$10 mil 500.

Los escritores guatemaltecos que son galardonados con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias reciben una medalla con la efigie del Premio Nobel de Literatura. (Foto Prensa Libre: cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

“Los escritores que lo han recibido han sido grandes escritores y escritoras, y creo que es importante mencionar que cada uno de ellos ha merecido este premio”, asegura la directora.

Armas puntualiza que el premio también permite reconocer y revalorar a Miguel Ángel Asturias, no solo como un referente de la literatura guatemalteca, sino también de la latinoamericana y mundial, “pues su obra marcó una época importante en la literatura”.

Datos interesantes del Premio Nacional de Literatura:

A lo largo de 38 años, lo han recibido 35 escritores guatemaltecos, entre los que figuran siete mujeres y 28 hombres.

Luis Alfredo Arango fue el primero en recibirlo, en 1988.

Adolfo Méndez Vides fue quien lo recibió en la edición más reciente, 2026.

Humberto Ak'abal ha sido el único que lo ha rechazado, en la edición 2003.

Fechas históricas

En honor de Miguel Ángel Asturias también se han establecido dos conmemoraciones nacionales en Guatemala, que recuerdan las fechas de su nacimiento y su muerte.

El 19 de octubre es el Día del Escritor Guatemalteco, declarado en 1999, en recuerdo de su nacimiento, 19 de octubre de 1899. Esta fecha también recuerda el día en que recibió la noticia de que había ganado el Premio Nobel de Literatura, 19 de octubre de 1967.

Esta conmemoración quedó establecida por acuerdo gubernativo 901-1999, emitido el 7 de diciembre de ese año.

En tanto, el 9 de junio es el Día Nacional de Miguel Ángel Asturias, según se estableció en el acuerdo legislativo 17-2014, en recuerdo de su fallecimiento, ocurrido el 9 de junio de 1974.