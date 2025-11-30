Luces Campero 2025: Magia y tradición se vive en la Ciudad de Guatemala durante la Noche de los Deseos

En la oscuridad de la noche, los fuegos artificiales son el centro de atención este domingo 30 de noviembre, durante la celebración de la Noche de los Deseos, que desde hace 35 años forma parte de las tradiciones que transmiten la magia de la Navidad.

Entre música, juegos y sorpresas, comenzó la celebración previa al espectáculo de Luces Campero del 2025, un evento que llena de ilusión a niños y adultos reunidos para vivir el espíritu navideño.

El epicentro de la celebración es el Campo Marte, en la zona 5, donde al menos 10 mil personas se concentrarán para presenciar el espectáculo de luces. Con sillas, tiendas de campaña y disfraces navideños, cientos de guatemaltecos se instalaron desde temprano en el recinto.

Con su icónico personaje, el Pollito Campero, la empresa presentó el espectáculo de esta edición, logrando que todas las miradas se elevaran al cielo. Así se vive, minuto a minuto, esta noche llena de luz y tradición.