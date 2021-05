Luis Miguel y Alejandro Asensi: una larga amistad rota por Michelle Salas y un desfalco

Alejandro Asensi fue mánager y amigo de Luis Miguel. (Foto Prensa Libre: Twitter)

Cada domingo desde el 18 de abril de este año, Luis Miguel ha sido motivo de diversas publicaciones en medios internacionales debido al lanzamiento de la segunda temporada de la serie de Netflix que cuenta su historia.

Cada semana la plataforma streaming revela detalles que causan revuelo en las redes sociales y los admiradores LuisMi critican el comportamiento del artista o se asombran de lo que ha sufrido.

El domingo 16 de mayo Netflix habilitó el capítulo 6 de Luis Miguel, la serie y mostró la estrecha amistad entre “El sol de México” con Alejandro Asensi (en la ficción Mauricio Ambrosi) y exmánager del artista.

En la serie, LuisMi deja claro que él sabe cómo llevar la relación entre él y su hija y cada vez pone en evidencia su molestia debido a las atenciones que tiene “Mauricio” con Michelle, la hija de “El Sol de México” de 18 años.

De acuerdo con Netflix, el entonces mánager de LuisMi comienza a figurar como el protector de Michelle y le demuestra cómo debe ser la relación con su padre. “Mauricio” tiene detalles como auxiliarla en una fiesta que se salió de control en Querétaro, perder un viaje, prestarle una prenda para cubrirse del frío o convencer al cantante de regresar con ella para pasar una navidad juntos.

“Escúchame bien. Su padre soy yo, que no se te olvide eso”, puntualiza Luis Miguel en la serie al darse cuenta de lo sucedido y comienza a mostrar distancia. Sin embargo, esa no fue la única causa del rompimiento de su amistad.

De acuerdo con publicaciones internacionales, en la vida real, “El Sol de México” rompió relación con su entonces mánager debido al romance que tuvo con su hija y algunos supuestos malos manejos de su carrera que estuvieron vinculados con las finanzas.

Según reveló la revista Quién, Alejandro y LuisMi se conocieron debido a la relación que existió entre sus padres, Luisito Rey y el periodista español José Asensi Blasco. Además, a medida que “El Sol de México” logró popularidad y realizó diversos viajes, Alejandro lo acompañó a entrevistas, conciertos y otras actividades vinculadas con su carrera.

Después de la muerte de Hugo López, Asensi se convirtió en el mánager del LuisMi y a partir de 1995 trabajaron juntos, obtuvieron éxito y Asensi manejó la carrera y las finanzas de “El Sol de México”. Sin embargo, en marzo de 2008, se reveló el romance que existía entre él y Michelle Salas, hija de Luis Miguel.

Según la revista Quién, se filtraron a los medios los correos electrónicos entre la hija del artista de entonces 18 años y su mánager.

“Nunca me arrepentiría de nada” y “entiendo que te preocupes por mi papá, pero a mí no me preocupa”, fueron algunas frases que figuraron en los correos que Michelle y el mánager de LuisMI intercambiaron.

“Por más que uno piense que puede manejar las cosas y que las tiene bajo control, cuando menos lo piensas más se van de las manos. A mí me ha pasado eso contigo”, fue una de las respuestas de Alejandro.

Tras ese escándalo, “El Sol de México” comenzó a sospechar del que para ese momento consideró como “su mano derecha”, dudó del manejo de sus finanzas y encargó una auditoría.

De acuerdo con Javier León Herrera, autor del libro Oro de Rey, reveló que el artista comprobó sus sospechas. “Luis Miguel dijo a un íntimo amigo que su mayor decepción fue comprobar los resultados de una auditoría que había encargado”, se lee en el libro de Javier.

En esa misma publicación, León Herrera indica que todo empezó cuando Luis Miguel y Asensi fundaron la productora musical Lion Enterprises, la cual es descrita como “una máquina de hacer dinero y a través de ella se canalizaban los ingresos por las giras, las ventas de discos y eventos”, cuyas ganancias pasaron los US$50 millones y el 10% le correspondía a Asensi.

De acuerdo con la revista Quién, “El Sol de México” comprobó que su mánager le había robado, razón por la que cortó la comunicación, aunque lo despidió hasta 2011 y según personas cercanas al cantante, esa situación le afectó a LuisMi y debido a ello, el intérprete de Ahora te puedes marchar, Hasta que me olvides, La incondicional y Culpable o no, cambió su carácter y comenzó a mostrarse sarcástico con su equipo de trabajo. “De ser una persona exigente pasó a ser una persona explosiva, sarcástica con el equipo de trabajo y comenzó a ausentarse y no cumplir con presentaciones”, revelan los informes.

