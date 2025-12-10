Madre de Ángela Aguilar defiende a su hija por ciberacoso

Ángela Aguilar ha protagonizado distintas polémicas desde el inicio de su relación con el cantante Christian Nodal. En medio de la controversia, algunos internautas han expresado comentarios negativos sobre ambos cantantes.

La prensa internacional informó que Aneliz Álvarez publicó un mensaje por medio de redes sociales en defensa de su hija.

“La violencia digital contra la mujer es el uso de tecnologías para agredir, acosar y silenciar a mujeres y niñas, manifestándose en ciberacoso, difusión no consentida de imágenes”, publicó Álvarez en una historia de Instagram, según medios extranjeros.

En la historia de redes sociales se observa una imagen de la cantante interpretando una de sus melodías. Aunque ya no aparece en la cuenta oficial de Álvarez, el mensaje se viralizó a escala internacional.

La polémica de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Desde el 2024, la pareja ha sido blanco de críticas por parte de los internautas, quienes en diversas ocasiones han emitido comentarios negativos.

Pese a ello, Nodal y Aguilar contraerán matrimonio en mayo del 2026, en una ceremonia religiosa, según confirmó la cantante.

“Vayan a mi boda (…) Me voy a casar en mayo (del 2026)”, anunció Aguilar en un video viral. Entretanto, ambos artistas continúan bajo el escrutinio público, razón por la que la madre de la cantante salió en defensa de Aguilar.