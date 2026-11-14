Miguel Ángel Asturias y Rigoberta Menchú se reúnen en ceremonia maya

Una ceremonia maya celebrada en el sitio arqueológico Kaminaljuyú reunió a los dos guatemaltecos ganadores del Premio Nobel. Rigoberta Menchú participó en el acto dedicado a Miguel Ángel Asturias, que se celebró el sábado 14 de noviembre y forma parte de las honras que se rinden al literato, cuyas cenizas serán inhumadas el domingo 15 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

"Es algo muy soñado y muy querido, porque tantas veces nos hemos sentido desterrados. Tantas veces sentimos ese silencio infernal en las escuelas, en las mentes y en las calles", indicó Menchú al referirse a la indiferencia que tanto ella como Asturias han experimentado en Guatemala en diferentes momentos de la historia.

Menchú indicó que Asturias es una figura universal, pero también enfatizó su relevancia como inspirador para los guatemaltecos de distintas generaciones. Felicitó al Estado de Guatemala y al presidente Bernardo Arévalo, de quien dijo: "Ha hecho el inmenso esfuerzo de romper algunos esquemas".

Aseguró que los libros del escritor son los que están presentes. "Ojalá que leamos su obra y no juzguemos, sino que hagamos lo que nosotros creamos que es lo mejor que hagamos con nuestras y por nuestro país", recalcó.

Acerca de cómo se interpretaba el Nobel de Asturias, comentó: "Desde que tenía 23 años oí tanto que se decía 'Asturias es Premio Nobel de Guatemala y los guatemaltecos son analfabetas, no leen, ¿cómo es posible?' y yo batallaba en lo poco que podía para hacer razonar a quienes podían usar argumentos que realmente estaban llenos de pobreza. Pero lo más importante es que un día la historia da la razón".

Rigoberta Menchú se unió a Nelson Tuyuc, Gloria Ixcajoc y Juan José Chiriz para participar en la ceremonia maya que se celebró en el sitio arqueológico Kaminaljuyú dedicada a Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Expresó su complacencia porque en Guatemala se conozca el legado de Asturias, simbolizado en las diferentes medallas y premios que han estado en Francia y que representan reconocimientos obtenidos durante su vida. Recalcó que cada uno de estos elementos simboliza el amor por Guatemala, la reverencia por la cultura maya, la identidad y la participación política, además del reconocimiento de universidades y entidades de todo el mundo a su trabajo.

Posteriormente, Menchú se dirigió a la urna diseñada por el artesano Pedro Canivell, donde se resguardan las cenizas de Asturias. La acarició y la besó.

Un llamado de unidad

Antes del inicio de la ceremonia, Miguel Ángel Asturias Amado confesó: "Estoy paralizado de la emoción". Añadió que su familia dio importancia a esta ceremonia. "Mi padre ha llegado a Guatemala para servir a la unión de los cuatro pueblos. Esta es una demostración de que podemos unirnos y que vamos a estar juntos". Agradeció el acompañamiento de Rigoberta Menchú, de quien aseguró que siempre ha demostrado cariño a su familia.

Sandino Asturias declaró: "Haber logrado traer a Miguel Ángel Asturias no fue fácil. Como todo en Guatemala es producto de una lucha incansable". Añadió que Guatemala y Miguel Ángel Asturias tienen un lazo inquebrantable que la opresión, el autoritarismo y la represión separaron, pero que, 52 años después de su fallecimiento, el escritor regresa a la patria. "Eso es justicia histórica". Reconoció que no se han dado todas las condiciones que la familia hubiera querido para traer a Asturias a Guatemala, pero añadió: "Las luchas están presentes, por lo tanto Miguel Ángel Asturias se suma a esas luchas".

Al inicio de la ceremonia, Rigoberta Menchú puntualizó: "La satisfacción más grande es que a nuestro paso por el planeta dejemos una huella que perdure en el tiempo y eso solo es posible cuando la memoria colectiva está unida, cuando todos y cada uno de nosotros nos auto valoramos, pero también valoramos lo que hay en nuestra comunidad... Miguel Ángel Asturias Rosales dejó escritas muchas ideas, pero también caminó ante miles y miles de personas, también tuvo una vida fructífera... sus restos son patrimonio universal".

"Rendimos respeto a nuestro hermano que está en una dimensión diferente", concluyó Menchú al referirse a Asturias.

La ceremonia

La ceremonia maya, celebrada alrededor del fuego encendido dentro de un círculo formado con velas y flores, fue conducida por los cargadores del tiempo Nelson Tuyuc, Juan José Chiriz, la nana Gloria Ixcajoc y Rigoberta Menchú. El fuego fue alimentado constantemente y se invocaron diversas energías.

En distintos momentos, los oficiantes realizaron invocaciones y expresaron agradecimiento en nombre de los cuatro pueblos que conforman Guatemala: maya, xinca, ladino y garífuna. También dieron las gracias por el retorno de Miguel Ángel Asturias.

Chiriz recalcó que la energía del día era la llamada Aj Maq, que marca un día de reflexión, meditación y reconciliación. En la ceremonia se invocaron las energías de Asturias.

La urna donde se depositaron las cenizas de Miguel Ángel Asturias ha recorrido espacios significativos para el literato, desde el pasado jueves. (Foto Prensa Libre: Javier González)

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, afirmó: "Este ha sido un momento muy significativo porque la palabra de Miguel Ángel Asturias lo sabe y el sagrado fuego lo reconoce. Fue algo muy emotivo congregarnos alrededor del sentido de una obra literaria, de una obra vital, de una voluntad, puesta siempre al servicio de que este país sea mejor y me parece que es una digna ceremonia para reconocer eso y para congregarnos como comunidad".

Méndez Salinas subrayó que la presencia de Rigoberta Menchú es un privilegio. "Lograr que ella pudiera acompañar a Miguel Ángel Asturias, a la familia Asturias, al Estado y al pueblo de Guatemala para recibir al otro premio Nobel fue algo verdaderamente importante".

El ministro añadió que el recorrido de los restos mortales de Asturias continuará la tarde del sábado 14 con la apertura de un homenaje popular en el Palacio Nacional de la Cultura. La población podrá acercarse a rendir homenaje al escritor de 18 a 22 horas y el domingo 15, de 10 a 15 horas.

A las 7 horas del domingo se celebrará la carrera conmemorativa del retorno de Asturias. Saldrá del monumento al escritor, ubicado en la avenida La Reforma, y llegará al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. A las 16 horas será la ceremonia de inhumación en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El titular de la cartera de Cultura indicó que el monumento donde se depositarán los restos quedará abierto al público a partir del lunes 16 de noviembre.

Una visita en familia

La jornada del sábado comenzó con una misa en la iglesia de Candelaria, donde permanecieron las cenizas del escritor durante la noche. Posteriormente, la familia Asturias se reunió para llevar las cenizas de Miguel Ángel Asturias al Cementerio General, donde visitaron las tumbas de Rodrigo Asturias, el primogénito del escritor, y del presidente Jacobo Árbenz Guzmán.

Luis Rodrigo Asturias, nieto de Miguel Ángel e hijo de Rodrigo, comentó que llevar los restos mortales de su abuelo para reunirlos con los de su padre significó el reencuentro de cuatro generaciones. "Estuvimos mi abuelo, mi papá, mi tío y mi sobrino".

"La relación que mi abuelo tiene con los pueblos y la cosmovisión maya están muy marcados en el legado que nos dejó. La relación es muy tangible y profunda". El nieto del ganador del Nobel comentó que, en un momento de la ceremonia, el fuego se concentró precisamente frente a la familia del escritor, hecho que también recalcó Nelson Tuyuc.