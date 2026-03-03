Muere el artista guatemalteco Maugdo Vásquez a los 66 años

El martes 3 de marzo se confirmó la muerte del artista guatemalteco Maugdo Vásquez, a los 66 años. El artista nació el 14 de junio de 1959 en Guatemala, pero desde muy pequeño creció en Moyuta, Jutiapa, tierra de sus padres: Adolfo Vásquez Ruano, quien fue dragón de caballería en la época de Ubico; posteriormente fue policía, pero luego se dedicó a la agricultura. Su mamá, Josefa López.

El artista también desarrolló cáncer de médula. Por el momento, no se ha confirmado la causa del fallecimiento.

En redes sociales han comenzado a pronunciarse amigos del arte nacional, quienes lamentan su muerte. También se ha informado que el cuerpo será velado en Funerales Gayoso, en la 4a. avenida 16-70, zona 10, a partir de las 21 horas del martes 3 de marzo. El entierro será en el Cementerio Los Parques, el jueves 5 de marzo, a las 11 horas.

En un artículo publicado en Prensa Libre por el periodista Gustavo Montenegro en el 2021, expresó: “Crecí en un área verde, rodeado de caballos y vacas, tuve una vida campesina, en la aldea El Pino Santa Cruz. Mi papá quería que yo fuera veterinario o agrónomo. Pero a la vez me encantaba dibujar, colorear, en cualquier papel y mi mamá me conseguía, en medio de sus limitaciones, los materiales, como lápices, crayones, acuarelas, cartones”.

Su vida escolar fue llena de color. Su maestra le pedía los dibujos y carteles. “A los 14 años pude entrar en la Escuela de Artes Plásticas. Recibí cursos los sábados. El maestro Max Saravia Gual me hizo una prueba de Geometría, apreciación y composición. Le gustó mi propuesta. Así fue como tuve mis primeros fundamentos académicos”, relató Vásquez en esa ocasión.

Estudió también en el Instituto Imrich Fischmann, donde tuvo contacto con grupos de jóvenes que reclamaban mejoras en la educación. Comenzó a padecer el acoso de la Policía Judicial a finales de la década de 1970 y comienzos de la de 1980. Tuvo contacto con organizaciones estudiantiles universitarias. Sus propuestas de arte en gran formato lo llevaron a pintar murales como el de Mario López Larrave, académico asesinado, que aún está en la biblioteca de la Usac. A continuación, vinieron otras obras en facultades como la de Agronomía y Ciencias Políticas.

A los 22 años, en Moyuta, Maugdo sobrevivió a un atentado. Lo balearon por la espalda; lo atribuyó a la represión política.

Pudo ingresar a comienzos del 2000 en el primer programa de profesionalización de artistas, de la Escuela Superior de Arte de la Usac, en la cual llegó a ser director.

