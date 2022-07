“No está muerto“: Mhoni Vidente asegura que Michael Jackson se encuentra con vida y revela la supuesta fecha en la que será visto de nuevo

Michael Jackson falleció el pasado 25 de junio de 2009 a tan solo meses de regresar a los escenarios con su gira mundial This is it.

Desde el momento de su muerte, se generaron un sinfín de rumores que aseguraban que Michael Jackson seguía vivo y habría fingido su muerte para mantener un estilo de vida más tranquilo alejado de los reflectores.

A más de 13 años de la muerte del legendario artista, Mhoni Vidente se unió a estas especulaciones al indicar que Michael Jackson nunca murió y que en este año dará señales de su existencia.

Según la famosa vidente de origen cubano, en este año 2022 el mundo será testigo del regreso del “Rey del Pop”, quien será visto por muchas personas y confirmará los rumores en torno a su supuesta muerte falsa.

“Vamos a hablar de algo muy importante, la carta de El Mago, no me la van a creer pero yo sí…este año cumple 13 años desde que desapareció Michael Jackson. “El Rey del Pop”, tuviera ahorita 64 años y la carta del Mago me dice que no está muerto, no es que va a resucitar, es que nunca murió”. comentó.

Asimismo, Mhoni Vidente indicó que el intérprete de Thriller fingió su muerte al ponerse de acuerdo con su doctor y familiares para que se hiciera un funeral falso y el mundo entero creyera que había fallecido.

“Es uno de los iluminados y por eso mucha gente lo ha visto en muchos lugares, en diferentes partes. Decían que él ya traía un complot muy fuerte de los iluminados, la gente más poderosa del mundo, que él estaba incluido y que querían acabar completamente con su vida. Se pone de acuerdo con el doctor y con varias personas de su familia para hacer ese teatro del velorio, de la muerte, pero yo visualizo que próximamente él va a dar señales de vida o que mucha gente lo va a ver”, reveló Mhoni Vidente.

Para finalizar, Mhoni Vidente sorprendió a sus seguidores tras asegurar que Michael Jackson será visto en público en los próximos meses y pondrá fin al presunto engaño sobre su muerte.

“Yo creo que nunca murió, nunca murió Michael Jackson, yo creo que fue una catarsis…ahora después de 13 años se revive otra vez los rumores y que yo en una de las visiones junto con la carta de El Mago, Michael Jackson nunca murió y se va a dar presencia en los próximos meses es que está vivo”, concluyó.