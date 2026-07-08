¿No les gustó la canción? Ed Sheeran canta para la selección de Inglaterra y la reacción de los jugadores genera comentarios en redes sociales

Ed Sheeran visitó a la selección de Inglaterra durante su concentración en Kansas City y ofreció una presentación a los jugadores; sin embargo, el resultado no fue el esperado.

Antes del encuentro contra Noruega, previsto para este sábado 11 de julio en Miami, como parte de los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el artista fue invitado a ofrecer un concierto privado en el hotel England's Inn, en Meadowbrook.

Ed Sheeran mantiene una relación cercana con la selección de Inglaterra desde hace cinco años, por lo que con frecuencia acompaña al equipo con su música durante las competiciones.

"En 2021 Harry Kane me apuntó para el campamento y luego conocí a todos, y desde entonces he ido a todos los que he ido. (…) Ha sido genial, ha sido una pequeña tradición agradable. Desde la primera vez que toqué para los chicos en 2021 hemos conectado bien, así que nunca es un público difícil", dijo Sheeran en el último episodio de Extra Time, la serie que muestra la intimidad de la selección inglesa en redes sociales.

Sin embargo, las imágenes de su más reciente presentación con el equipo, difundidas en redes sociales, mostraron una reacción distinta.

El cantante británico se ubicó a la orilla de la piscina y, con su guitarra, interpretó una versión acústica de Castle on the Hill ("Castillo en la colina"). Mientras cantaba, los futbolistas mostraron diversas expresiones.

John Stones aparece con una toalla alrededor del cuello y un gesto serio. Ivan Toney y Eberechi Eze permanecen sentados al borde de la piscina sin mostrar mayor interés. Toney parece incómodo, Eze mantiene un semblante serio y Djed Spence observa con la mirada perdida.

Al terminar la presentación, Sheeran sonrió y bajó la mirada hasta que Toney y Eze comenzaron a aplaudir y el resto de sus compañeros se unió al aplauso.

La actitud de los jugadores desató una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos aseguraron que "aplaudieron porque terminó".

"A juzgar por las caras de los jugadores, este ha sido el rival más duro al que se han enfrentado", escribió un usuario. "Supongo que es castigo de Tuchel, porque México casi les saca el resultado en el Azteca", señaló otro.

La visita al campamento de Inglaterra ocurrió pocos días después de que el equipo venciera 3-2 a México en el Estadio Azteca, mientras el músico realizaba una gira por Estados Unidos.