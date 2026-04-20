Padre DJ Guilherme Peixoto honra al papa Francisco a un año de su muerte

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Padre DJ Guilherme Peixoto honra al papa Francisco a un año de su muerte

El padre DJ Guilherme Peixoto ofreció un concierto en memoria del papa Francisco, en vísperas del primer aniversario de su fallecimiento.

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Padre DJ Guilherme Peixoto honra al papa Francisco a un año de su muerte

El sacerdote Guilherme Peixoto rindió homenaje al Papa Francisco con un concierto gratuito de música electrónica en Argentina, la tierra del Pontífice. (Foto Prensa Libre: EFE)

Miles de personas se congregaron el fin de semana en el centro de Buenos Aires, Argentina, para participar en el concierto gratuito de música electrónica ofrecido por el sacerdote y DJ Guilherme Peixoto, en honor al papa Francisco.

El evento homenaje se realizó el sábado 18 de abril del 2026, en vísperas del primer aniversario del fallecimiento del pontífice, que se recuerda el 21 de abril.

Un escenario de grandes proporciones se montó en la Plaza de Mayo, la cual quedó abarrotada de católicos, personas de otras religiones e incluso no creyentes, quienes acudieron a disfrutar de las mezclas del sacerdote portugués, según el reporte de EFE.

A lo largo del concierto, el padre Guilherme también reprodujo mensajes en la voz del fallecido papa Francisco, lo que despertó el clamor de los asistentes, quienes rememoraron sus discursos y homilías.

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"Caminemos juntos todos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes, no se hagan daño. Cuídense, cuídense la vida. Cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos. Y acérquense a Dios. Dios es bueno. Dios siempre perdona, Dios comprende, no le tengan miedo. Dios es Padre", sonó por los parlantes la voz del difunto sumo pontífice.

Este lunes 20 de abril se cumple un año de la última aparición pública del papa Francisco, en el Domingo de Pascua del 2025, cuando impartió la tradicional bendición “Urbi et Orbi” desde el balcón de la basílica de San Pedro.

Al día siguiente, el 21 de abril del 2026, se conoció que había fallecido, a sus 88 años, a las 7.35 horas de Roma (23.35 horas del domingo 20 en Guatemala), en su residencia de la Casa Santa Marta, ubicada junto a la basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.

El papa Francisco murió de un derrame cerebral —ictus cerebral— y una insuficiencia cardíaca irreversible, según el informe del médico del Vaticano a medios internacionales. El certificado de defunción también hizo constar que el pontífice había caído en coma antes de su muerte.

El padre Guilherme fue conocido mundialmente por sus actuaciones en la Jornada Mundial de la Juventud 2023, en Lisboa, donde también asistió el papa Francisco.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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