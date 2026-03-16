Premios Óscar 2026: Rachel McAdams rinde homenaje a Diane Keaton y Catherine O’Hara en la gala 98

Con un emotivo mensaje, la actriz Rachel McAdams dedicó unas palabras a la memoria de Catherine O’Hara y Diane Keaton. Fue durante la 98 gala de los premios de la Academia cuando la actriz reflexionó sobre las pérdidas que ha tenido Hollywood en el último año.

En el segmento In Memoriam (en memoria), los Premios Óscar dieron espacio para recordar a las figuras más destacadas de la industria del cine. “Este último año perdimos a tantos artistas, incluidos algunos cuyo talento y originalidad ampliaron el mundo para todos nosotros”, dijo McAdams al iniciar su discurso.

En un momento en el que Hollywood reconoce lo mejor de la cinematografía del último año, también se recordó a quienes, con su trabajo, contribuyeron a construir la industria del cine. Rachel McAdams destacó la pérdida de Diane Keaton y Catherine O’Hara.

En su discurso, la actriz recordó a mujeres como Claudia Cardinale, quien con su trabajo durante más de seis décadas impulsó el cine europeo en el continente americano. También mencionó el legado de la tres veces nominada al Premio Óscar Diane Ladd, quien destacó en el mundo del cine.

En uno de los momentos más emotivos, tras la reciente muerte de Catherine O’Hara, McAdams resaltó la importancia de la actriz dentro del cine de comedia y el cariño que le tenía la industria.

Entre aplausos, McAdams inició su homenaje a O’Hara y afirmó: “Mi compatriota canadiense Catherine O’Hara nos hizo reír hasta llorar”. También recordó a la actriz, conocida mundialmente por su personaje de la señora McAllister en Mi pobre angelito.

McAdams destacó que O’Hara tenía una gran habilidad para provocar carcajadas en el público. La actriz había ganado los Actor Awards como mejor actriz de comedia días antes de su fallecimiento.

Fue por su participación en The Studio que la actriz fue honrada por el Sindicato de Actores de Hollywood, y en los Premios Óscar McAdams fue la encargada de rendirle tributo a su trabajo. Otra de las estrellas recordadas fue Diane Keaton, considerada una de las figuras más destacadas del cine estadounidense y un referente femenino en la industria.

En su discurso, Rachel McAdams señaló que su participación en películas como Annie Hall o El padrino la catapultó como una de las grandes actrices de Hollywood.

“Por más de 50 años iluminó la pantalla y es indeleble en nuestras vidas”, dijo, y añadió: “Créanme cuando digo que no hay una actriz de mi generación que no esté inspirada y cautivada por su absoluta seguridad”.

En el discurso también resaltó la versatilidad de Keaton dentro de la industria como actriz, autora y activista, aunque —según McAdams— ningún papel fue más importante que el de madre.

En un recuerdo especial, la actriz canadiense relató que Keaton solía cantar una canción de las Girl Scouts en el set de The Family. La letra decía: “Haz nuevos amigos, pero conserva los viejos. Uno es plata y el otro es oro. Un círculo es redondo y no tiene fin. Así de largo seré tu amigo”, palabras que, según McAdams, reflejaban quién era la actriz.