¿Por qué James Van Der Beek y Eric Dane no aparecieron en el “In Memoriam” de los Óscar 2026?

Uno de los momentos más emotivos de la gala de los Premios Óscar 2026 fue el llamado In memoria, el cual recuerda a los talentos que han fallecido durante el último año. Este momento busca recordar los rostros y trabajos cinematográficos de estas estrellas.

James Van Der Beek y Eric Dane no recibieron un reconocimiento especial durante este segmento.

Ni Van Der Beek ni Dane fueron incluidos en el homenaje de la ceremonia del domingo 15 de marzo para quienes fallecieron durante el último año, aunque ambos figuran en el sitio web oficial de los Óscar, junto a otros que también quedaron fuera, detalla US Magazine.

En el sitio de los premios parecen más de 100 personas fallecidas los últimos 12 meses donde se menciona a los dos actores, y en la ceremonia se destacaron solo cerca de 30.

Van Der Beek y Dane fallecieron los primeros meses de 2026. James Van Der Beek, el carismático actor que interpretó al sensible e inseguro Dawson Leery en la serie de televisión "Dawson's Creek", murió el 11 de febrero a los 48 años debido a un cáncer de colon



Dane, actor reconocido por interpretar a Mark Sloan en Grey’s Anatomy y a Cal Jacobs en Euphoria, falleció el 19 de febrero del 2026, a los 53 años, casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares

El Mundo destacó que el homenaje del Inmemoriam de los Oscar 2026 tuvo mayor duración respecto a las últimas ediciones debido al gran número de leyendas fallecidas en los últimos 12 meses. Entre ellas destacan Robert Redford, Val Kilmer, Brigitte Bardot, Diane Keaton, Rob Reiner, por mencionar algunos.

Durante la gala, Barbra Streisand rindió un emotivo homenaje a Robert Redford, fallecido el pasado septiembre, durante la 98 edición de los premios Óscar que se celebran este domingo en Los Ángeles, cantando ‘The Way We Were’.

Streisand apareció tras el tradicional ‘In Memoriam’ que la Academia de Hollywood dedica a los cineastas fallecidos en los últimos doce meses y primero quiso agradecer a su amigo por sus años de amistad.

“Él era brillante (…) defendió la libertad de prensa, protegió el medio ambiente e impulsó las nuevas voces”, dijo la cantante en un discurso en el que también celebró alguno de los logros de Redford, como el de la creación del Instituto Sundance, para promover el cine independiente.

Streisand cantó, de forma entrecortada, un fragmento de la canción de ‘The Way We Were’, tema principal de la película homónima que rodaron juntos en 1973, interpretación que recibió una fuerte ovación del público en el Teatro Dolby de Los Ángeles.