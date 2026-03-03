¿Quién fue Maugdo Vásquez y qué obras dejó en Guatemala?

Maugdo Vásquez nació el 14 de junio de 1959 en la Ciudad de Guatemala y falleció el 3 de marzo de 2026, a los 66 años.

Hijo de padres campesinos, a los siete años viajó a vivir al municipio de Moyuta, en el departamento de Jutiapa. La campiña, los caballos, las vacas, los cortes de café y la tapisca de maíz lo acompañaron en su crecimiento. Desde esa época empezó a sentir una inquietud muy profunda por el arte. En su autobiografía publicada en Artelista compartió que, cuando participaba en tertulias adolescentes con sus amigos y vivía sus primeros romances pueblerinos, comenzó a sentirse poeta y trovador; sin embargo, fueron las artes plásticas las que se convirtieron en su propio “paraíso”, sumergido en un mundo de trazos y colores.

En 1975 fue becado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas; tenía apenas 14 años. Fue allí donde conoció a los mentores que marcaron su profesión: los maestros Max Saravia Gual, Manolo Gallardo, Víctor Vaskestler y otros, a quienes debió su pasión por el arte. Se consideraba autodidacta, aunque obtuvo en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala el título de licenciado en Artes Visuales. Contó con más de 40 exposiciones individuales y colectivas.

Obtuvo los siguientes premios nacionales: primer lugar de pintura en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann (1980); plaqueta de reconocimiento de la Escuela Politécnica en su 126 aniversario (1999); mención honorífica en el VIII aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala (2004). En el ámbito internacional obtuvo el primer lugar de dibujo en el concurso centroamericano de la revista Liahona (1989).

Año con año vivió una experiencia artística constante y febril. Repartió su obra en Guatemala, Centroamérica, Estados Unidos y Alemania. La temática de sus pinturas fueron los niños, con marcada tendencia social. Por esa razón, su amigo franco-guatemalteco, doctor en arte, Tasso Haidjidodou, lo situó como el pintor que practicaba la estética como resistencia. Señalaba que le fue imposible dejar de reflejar la realidad de su país a través de sus pinturas.

A los 22 años, en Moyuta, Maugdo sobrevivió a un atentado. Lo balearon por la espalda; lo atribuyó a la represión política. Durante 22 años fue propietario e instructor de dibujo y pintura en el estudio Matiz.

Más de sus obras

Sus murales abordaron temas de denuncia social y política, así como asuntos históricos o de inspiración diversa.

Mario López Larrave era abogado, catedrático y experto en

Derecho Laboral. Apoyó la organización de obreros y a ello

se atribuye su asesinato, ocurrido el 8 de junio de 1977. Este

fue uno de los primeros murales creados por Maugdo

Vásquez en la Ciudad Universitaria, zona 12. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Sus trabajos más representativos fueron murales con connotación de denuncia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, aunque algunos fueron borrados. En 2017, junto a estudiantes de la Escuela Superior de Arte de la Usac han participado con toda su creatividad y energía en el diseño, planificación y ejecución de estos mensajes que fusionan épocas, sueños, aspiraciones, momentos históricos y también legendarios.



En 2017 Maugdo Vásquez y sus estudiantes crearon murales con diferentes temáticas en la Universidad de San Carlos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El mural Ideal, sacrificio y justicia, elaborado en el 2015 por estudiantes de la Escuela Superior de Arte de la Usac, bajo la coordinación del artista Maugdo Vásquez, no se logró localizar en el edificio de la Escuela de Ciencia Política, M-5, durante un recorrido fotográfico de Prensa Libre en el 2025. Los elementos de su composición representan el sufrimiento derivado del conflicto armado interno, la lucha del pueblo campesino y el papel que juegan los intelectuales en la construcción de un mejor país. En él se representaron diversas figuras de la historia de Guatemala y mártires universitarios de la Usac.

Una entrevista en Arte Urbano GT compartió más de su trayectoria.

También destacan los murales de temática científica en la Universidad Galileo, donde se retrata a grandes científicos y se explora la relación entre ciencia y arte.

Cuando se le encomendó la hechura de varias obras pictóricas para uno de los edificios de la Universidad Galileo, no imaginó lo que significaría para él este pedido, describió en un artículo publicado en Revista D.

Todo inició con la pintura titulada Dos maestros, dos genios, donde traslapó los retratos del insigne investigador Galileo Galilei con el rostro de Eduardo Suger.

A Dos maestros... siguieron tres grandes rostros: Galileo, Newton y Einstein, quienes con sus investigaciones revolucionaron el quehacer científico. Posteriormente, hizo los cinco rostros de los más sobresalientes estudiosos del electromagnetismo, que es la fuerza de atracción o repulsión presente en casi toda la materia del Universo.

Maugdo Vásquez frente al mural elaborado en la Universidad Galileo donde mezcla arte y ciencia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Maugdo Vásquez colaboró en diferentes oportunidades con Prensa Libre, como al interpretar los personajes del Popol Vuh. Vea esta adaptación interactiva para conocer más de este trabajo.