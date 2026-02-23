Rafael Amaya protagonizará serie sobre “El Chapo” contada desde la perspectiva de Emma Coronel

El actor mexicano Rafael Amaya anunció en sus redes sociales que será el protagonista y productor de la nueva serie sobre el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, alias “el Chapo”, la cual estará contada desde la perspectiva de su esposa, Emma Coronel, y la vida que tuvo con el capo, actualmente detenido en Estados Unidos.

En la publicación, Amaya recoge la exclusiva en la que la revista Deadline precisó que el intérprete, conocido por la serie El señor de los cielos, será uno de los productores ejecutivos del proyecto, así como Coronel y Maritza Ramos, con el sello de Amaya Productions.

“Es un honor trabajar con Emma Coronel y Maritza en este increíble proyecto. Seguimos construyendo a través de la pasión, la disciplina y el arte”, expresó el actor.

Al equipo de producción se suma también Zero Gravity Management, compañía que ha participado en la elaboración de títulos como la serie Ozark, que —con el papel protagonista del actor Jason Bateman (Marty Byrde)— narra los vínculos del crimen organizado entre México y Estados Unidos.

El equipo creativo está en búsqueda del guionista que escribirá el libreto de la producción, aún sin título.

Aunque se sabe que la serie será un drama criminal con elementos de ficción que abarcará temas como el poder, la lealtad y la supervivencia, a través de las vivencias de Coronel con Guzmán, quien era considerado uno de los capos más poderosos del mundo, junto con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se informó que este último fue abatido este domingo por las autoridades mexicanas.

Según el equipo de productores, Guzmán no tendrá participación en la serie; sin embargo, Coronel destacó que su esposo ha seguido el trabajo de Amaya tras haber dado vida a Aurelio Casillas en las diez temporadas de El señor de los cielos.

Además de ser productora ejecutiva, Coronel tendrá una participación activa en la selección del elenco de la serie, sobre todo en el personaje que encarnará su historia.

Emma Coronel es conocida por ser la tercera esposa de Joaquín Guzmán, alias “el Chapo”, y por haber cumplido una condena de tres años en Estados Unidos por diversos cargos relacionados con el narcotráfico, hasta septiembre del 2023.

Con una diferencia de edad de 32 años, Coronel y el capo mexicano se conocieron en el 2006, durante la celebración de unas fiestas locales en el pueblo natal de ella, Canelas, Durango, México, donde fue coronada como reina de la belleza.

El padre de la productora, Ignacio Coronel, fue uno de los principales socios del capo mexicano hasta su muerte, en el 2010.

