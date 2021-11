Revelan supuesta relación sentimental entre Galilea Montijo y un reconocido narcotraficante mexicano

El periodista mexicano también informó que la actriz de 48 años supuestamente ayudó al líder del Cártel Beltrán Leyva cuando este se encontraba preso.

Ante estas acusaciones, Galilea Montijo dio la cara y rompió su silencio. La actriz tapatía habló con los medios de comunicación y negó rotundamente haber tenido una relación con “El Barbas”.

De igual forma, la presentadora del programa Hoy aseguró que se siente triste al ser vinculada con narcotraficantes, ya que ella siempre ha sido una persona trabajadora y honesta.

“Qué tristeza que tantos años trabajando, que ustedes me conocen siempre salgo a dar la cara, hasta el mismo público sabe que he llevado una vida de trabajo. Es muy triste escuchar que vengan rumores ‘que dice, que dice’. Viene de un canal de YouTube, que viene un libro, el libro no ha salido”, comentó Galilea afuera de las instalaciones de Televisa.

La presentadora nacida en Guadalajara también informó que tomará acciones legales al momento en que se publique de manera oficial dicho libro, ya que considera que se tendrá que probar lo que está escrito en él.

“El día que salga el libro ya yo tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que sí debería ser más severa esta ley de la difamación. Yo he sido muy tranquila. Desde dónde me han metido relaciones y han sido calumnias, lo he dejado pasar, porque no estaba casada. Ahora sí, tengo un hijo, tengo a quien cuidar”, dijo.

“Creo que se debe legislar porque no sólo afecta para la empresa para la que trabajo, no sólo al programa, me afectan a mí, a mi familia. Yo vivo de mi imagen. Se me han caído campañas por el dicen y dicen. Lo tomo como una rayita más. En su momento si se toman acciones legales seguramente, porque estamos hablando de un supuesto libro y si está mi nombre ahí se tomarán acciones legales”, informó Galilea Montijo.

La presentadora del programa Hoy de Televisa aseguró que estos rumores no solamente la afectan a ella, sino también a todas las personas a su alrededor, y que está cansada de los constantes rumores que se generan sobre su persona sin fundamento alguno.

“En el momento que salen estas notas sólo afectan a mí alrededor. Ustedes saben con cuántas personas uno se toma fotos todos los días, pero si la mujer dice, tiene que tener pruebas. Se habla a la ligera. No está padre. Todo el tiempo me he tenido que defender, que si teibolera, que si novia de un presidente. O sea ya estuvo bueno”.

Finalmente, Galilea Montijo rompió en llanto frente a las cámaras al asegurar que esta situación afectará a su hijo de 9 años. No obstante, la actriz tapatía espera tener la sabiduría para explicarle lo que está pasando.

“Me molesta, me pone triste porque he sido una mujer de trabajo. Mi chiquillo es un niño muy fuerte, muy inteligente. En su momento, lo único que le pido a Dios es que mi chiquillo sea un niño muy inteligente, que me dé la sabiduría para hacerle entender a lo que su mamá se dedica”, comentó entre lágrimas.