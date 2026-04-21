Ricardo de Pascual muere a los 85 años: actor de “El Chavo del 8” y “Una familia de diez”

Recordado por sus papeles en diversos programas de la televisión mexicana, Ricardo de Pascual falleció este martes 21 de abril del 2026, a los 85 años.

Su deceso fue confirmado en horas de la madrugada por la Asociación Nacional de Actores en México, la cual hizo una publicación en sus redes sociales para compartir sus condolencias.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, dice la publicación.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte; sin embargo, medios internacionales resaltan que en los últimos años el actor había estado padeciendo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), información que él mismo compartió durante una entrevista en el programa de Matilde Obregón, en octubre del 2025.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (…) después ya mucho, hasta tres cajetillas diario. Aparentemente estaba bien de los pulmones, después de que me dio Covid resultó que no, y el EPOC se declaró”, comentó en esa ocasión.

Dicho padecimiento había limitado su capacidad respiratoria desde hace unos 15 años, lo que lo obligó a usar oxígeno las 24 horas y a permanecer en reposo.

De Pascual nació el 21 de agosto de 1940 en la Ciudad de México. Con más de 40 años de trayectoria en el medio artístico, destacó como actor y comediante en diversas producciones teatrales, cinematográficas y televisivas; participó en programas como El Chapulín Colorado, El Chavo del 8, El tesoro del saber, Papá soltero, Como dice el dicho, Príncipe del barrio, Vecinos y Una familia de diez.

En “El Chavo del 8” dio vida a varios personajes, pero es principalmente recordado por interpretar al señor Calvillo, quien intentaba comprar la vecindad de El Chavo para demolerla y construir un edificio moderno, así como al señor Hurtado, el ladrón de la vecindad.