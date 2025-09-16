Robert Redford: esta es la millonaria fortuna que dejaría y sus posibles herederos

Robert Redford, leyenda del cine estadounidense, murió este martes en Utah, a los 89 años, según informaron medios locales e internacionales. De acuerdo con lo reportado, el actor falleció mientras dormía en la comodidad de su hogar, aunque se desconocen las causas exactas de su deceso.

El deceso ocurrió en su residencia de Sundance, en la zona montañosa de Utah, acompañado de sus seres queridos, según un comunicado de su agente, Cindi Berger. De acuerdo con datos de AFP, Redford debutó junto a Paul Newman en Butch Cassidy (1969), una cinta del género western.

También participó en otras producciones memorables como El golpe (1973), Todos los hombres del presidente (1976) y Propuesta indecente (1993). Además, fue un director galardonado con un Óscar y cofundador del festival Sundance, que impulsa a cineastas independientes.

Comprometido con el medioambiente, Redford luchó por la conservación de los recursos naturales en Utah, según AFP.

¿A cuánto asciende la fortuna de Robert Redford?

El patrimonio neto de Robert Redford se estima en US$200 millones, según datos del sitio especializado Celebrity Net Worth. Aunque en sus inicios percibió un salario de apenas US$500 por una de sus primeras películas, con el tiempo se convirtió en uno de los actores mejor pagados de la industria.

Por su participación en El último castillo, Redford obtuvo US$11 millones, de acuerdo con el mismo sitio. Su patrimonio también incluye propiedades en Santa Fe, Nuevo México, y en distintas partes de California, además de otras inversiones.

Herencia de Robert Redford

Redford tuvo cuatro hijos —dos de ellos ya fallecidos— y contrajo matrimonio en dos ocasiones. Su primera esposa fue Lola Van Wagenen, madre de sus hijos. En 2009 se casó con la artista alemana Sibylle Szaggars.

Medios internacionales informaron que, en Utah, la legislación otorga prioridad a la libertad testamentaria. Por ello, la herencia se repartiría según lo estipulado por el propio actor.

En caso de no haber dejado testamento, la distribución de sus bienes seguiría lo dispuesto por el Código de Utah 75-2-102, según el medio Lecturas. Esta norma establece que parte del patrimonio iría a su cónyuge y el resto, a sus hijos, conforme a lo que determine la ley.

Sin embargo, el mismo medio considera probable que el actor haya dejado instrucciones escritas sobre la repartición de sus bienes.

Por otro lado, aunque Redford no divulgó detalles específicos sobre su testamento, en 2018 declaró que había dedicado tiempo a integrar a sus hijos en sus negocios, y que su legado sería continuado por sus nietos, según La Nación. Estas afirmaciones refuerzan la posibilidad de que sus descendientes reciban una parte sustancial de su herencia.