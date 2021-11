Sara Curruchich participa en campamento musical en Costa Rica (las mujeres indígenas, la canción colectiva y los derechos humanos)

Durante cinco días de convivencia, colectividad, energía, fuerza y aprendizaje, Sara Curruchich y mujeres indígenas de Costa Rica realizan un campamento musical con enfoque en Derechos Humanos, con el objetivo de promover la participación y el empoderamiento de mujeres líderes indígenas, quienes utilizan su voz para denunciar la desigualdad, la discriminación y la violencia de género, así como la falta de acceso a la tierra.

Del 23 al 27 de noviembre, el territorio de Térraba, Costa Rica será el escenario que contará con la participación de mujeres de distintos Pueblos Indígenas del país. Además, el campamento musical cuenta con el acompañamiento de la artista maya kaqchikel Sara Curruchich y Mía Paz Cambronero, compositora y fundadora del sello discográfico We Could Be Music.