Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: Jesús Nazareno de las Tres Potencias del templo Santa Cruz del Milagro, horarios y detalles

Entre devoción, fe y tradición, el cortejo de Jesús Nazareno de las Tres Potencias recorrerá parte de la Ciudad de Guatemala, en rememoración del camino hacia el triduo pascual que vivió Jesucristo.

El templo Santa Cruz del Milagro, conocido como Parroquia Vieja de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, será parte de la celebración religiosa que año con año fortalece la tradición del país.

La talla de Jesús de las Tres Potencias se atribuye a Alonso de la Paz y Toledo, elaborada en la época del apogeo del barroco antigüeño (1689-1717). Su nombre deriva de las piezas de plata que porta en la cabeza, las cuales representan a cada una de las personas de la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Consolador.

Originalmente perteneció a los padres del Oratorio de San Felipe Neri, Escuela de Cristo, de la ciudad de Santiago de Guatemala. Llegó a la Nueva Guatemala de la Asunción en 1779.

A consecuencia de la usurpación de edificios religiosos promovida por el general Justo Rufino Barrios, en 1884 fue trasladado al templo de Santa Catalina y, posteriormente, al templo de la Santa Cruz del Milagro, actualmente la Parroquia Vieja. Sale en procesión desde 1896 y este año se agregará al cortejo una imagen de Jesús de la Caída, elaborada en Filipinas.

Este será el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:

Jesús Nazareno de las Tres Potencias

Fecha: Lunes Santo, 30 de marzo de 2026

Lunes Santo, 30 de marzo de 2026 Lugar: templo Santa Cruz del Milagro (Parroquia Vieja)

templo Santa Cruz del Milagro (Parroquia Vieja) Ubicación: 14 avenida y 5a. calle, zona 6 de la Ciudad de Guatemala

Puntos de referencia

12 horas: salida

14.30 horas: templo Candelaria

16.10 horas: parque Isabel La Católica

18 horas: templo La Recolección

19 horas: 4a. avenida y 7a. calle, zona 1, frente a la Hemeroteca Nacional, lugar en el que se situó la Escuela de Cristo en el siglo XIX

20 horas: Catedral Metropolitana

21 horas: Arco de Correos

22 horas: templo Santo Domingo

23.10 horas: templo La Merced

23.45 horas: avenida de los Árboles y 5a. calle, zona 1

1.15 horas del día siguiente: entrada

Mapa del recorrido procesional de Jesús Nazareno de las Tres Potencias del templo Santa Cruz del Milagro. (Diseño: Prensa Libre)