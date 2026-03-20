Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: Jesús Nazareno de las Tres Potencias del templo Santa Cruz del Milagro, horarios y detalles

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Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: Jesús Nazareno de las Tres Potencias del templo Santa Cruz del Milagro, horarios y detalles

La Semana Santa marca el momento más importante de la vida de Jesús, al conmemorar su pasión, muerte y resurrección. Este es el recorrido del templo Santa Cruz del Milagro.

Esdras Laz

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Imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias del templo Santa Cruz del Milagro. (Foto Prensa Libre:  Edwin Castro )

Entre devoción, fe y tradición, el cortejo de Jesús Nazareno de las Tres Potencias recorrerá parte de la Ciudad de Guatemala, en rememoración del camino hacia el triduo pascual que vivió Jesucristo.

El templo Santa Cruz del Milagro, conocido como Parroquia Vieja de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, será parte de la celebración religiosa que año con año fortalece la tradición del país.

La talla de Jesús de las Tres Potencias se atribuye a Alonso de la Paz y Toledo, elaborada en la época del apogeo del barroco antigüeño (1689-1717). Su nombre deriva de las piezas de plata que porta en la cabeza, las cuales representan a cada una de las personas de la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Consolador.

Originalmente perteneció a los padres del Oratorio de San Felipe Neri, Escuela de Cristo, de la ciudad de Santiago de Guatemala. Llegó a la Nueva Guatemala de la Asunción en 1779.

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A consecuencia de la usurpación de edificios religiosos promovida por el general Justo Rufino Barrios, en 1884 fue trasladado al templo de Santa Catalina y, posteriormente, al templo de la Santa Cruz del Milagro, actualmente la Parroquia Vieja. Sale en procesión desde 1896 y este año se agregará al cortejo una imagen de Jesús de la Caída, elaborada en Filipinas.

Este será el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:

Jesús Nazareno de las Tres Potencias

  • Fecha: Lunes Santo, 30 de marzo de 2026
  • Lugar: templo Santa Cruz del Milagro (Parroquia Vieja)
  • Ubicación: 14 avenida y 5a. calle, zona 6 de la Ciudad de Guatemala

Puntos de referencia

  • 12 horas: salida
  • 14.30 horas: templo Candelaria
  • 16.10 horas: parque Isabel La Católica
  • 18 horas: templo La Recolección
  • 19 horas: 4a. avenida y 7a. calle, zona 1, frente a la Hemeroteca Nacional, lugar en el que se situó la Escuela de Cristo en el siglo XIX
  • 20 horas: Catedral Metropolitana
  • 21 horas: Arco de Correos
  • 22 horas: templo Santo Domingo
  • 23.10 horas: templo La Merced
  • 23.45 horas: avenida de los Árboles y 5a. calle, zona 1
  • 1.15 horas del día siguiente: entrada

Mapa del recorrido procesional de Jesús Nazareno de las Tres Potencias del templo Santa Cruz del Milagro. (Diseño: Prensa Libre)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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