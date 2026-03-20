Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: procesión de Jesús Nazareno de la Indulgencia del Beaterio de Belén, horarios y detalles

Al sonar de las marchas fúnebres y en medio de nubes de incienso, Jesús Nazareno de la Indulgencia del Beaterio de Belén recorrerá parte del Centro Histórico y llenará de reflexión a quienes ven su paso.

Esta procesión, que atrae a diversos devotos, se celebrará el Martes Santo y dará a la ciudad un momento de encuentro, penitencia y devoción, que se mezcla con la cultura, el arte y las tradiciones del país, cuando alfombras adornan su recorrido.

Jesús de la Indulgencia es una talla en madera de cedro, de 1.70 metros de altura. Corresponde, por estilo y estética, a esculturas elaboradas en la segunda parte del siglo XVIII, obras que plasman intenso realismo, pero a la vez idealización, que logra asombro y reflexión al ver la representación de Jesús”, explica el restaurador Luis Manuel Muñoz.

Se dice que este Nazareno recibió la veneración de la beata guatemalteca Madre Encarnación Rosal. Desde 1969 sale en procesión el Martes Santo en horas de la tarde. Fue consagrado el tercer domingo de Cuaresma, el 15 de marzo del 2015, en misa celebrada por monseñor Óscar Julio Vian Morales (+), en la Catedral Metropolitana.

Este será el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:

Jesús Nazareno de la Indulgencia

Fecha: Martes Santo, 31 de marzo

Martes Santo, 31 de marzo Lugar: Beaterio de Belén

Beaterio de Belén Ubicación: 9a. avenida y 14 calle, zona 1

Puntos de referencia

12.30 horas: Salida

13.40 horas: Templo Santo Domingo

14.20 horas: Rectoría Santa Rosa

15 horas: Templo La Merced

15.50 horas: Barrio Moderno

16.55 horas: Parque Isabel la Católica

17.40 horas: Rectoría San Sebastián

18.25 horas: Templo Santa Catalina

18.50 horas: Templo La Recolección

19.20 horas: Parque El Sauce

20.35 horas: Santuario de Guadalupe

21.40 horas: Catedral Metropolitana

23 horas: Templo San Francisco

23.20 horas: Arco de Correos

00.30 horas (del día siguiente): Entrada

Mapa del recorrido procesional de Jesús Nazareno de la Indulgencia del Beaterio de Belén (Diseño: Prensa Libre)