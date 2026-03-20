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Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: procesión de Jesús Nazareno de la Indulgencia del Beaterio de Belén, horarios y detalles
La Semana Santa marca el momento más importante de la vida de Jesús, al conmemorar su pasión, muerte y resurrección. Este es el recorrido procesional de Jesús Nazareno de la Indulgencia del Beaterio de Belén.
Imagen de la procesión de Jesús Nazareno de la Indulgencia del Beaterio de Belén. (Foto Prensa Libre: Edwin Castro )
Al sonar de las marchas fúnebres y en medio de nubes de incienso, Jesús Nazareno de la Indulgencia del Beaterio de Belén recorrerá parte del Centro Histórico y llenará de reflexión a quienes ven su paso.
Esta procesión, que atrae a diversos devotos, se celebrará el Martes Santo y dará a la ciudad un momento de encuentro, penitencia y devoción, que se mezcla con la cultura, el arte y las tradiciones del país, cuando alfombras adornan su recorrido.
Jesús de la Indulgencia es una talla en madera de cedro, de 1.70 metros de altura. Corresponde, por estilo y estética, a esculturas elaboradas en la segunda parte del siglo XVIII, obras que plasman intenso realismo, pero a la vez idealización, que logra asombro y reflexión al ver la representación de Jesús”, explica el restaurador Luis Manuel Muñoz.
Se dice que este Nazareno recibió la veneración de la beata guatemalteca Madre Encarnación Rosal. Desde 1969 sale en procesión el Martes Santo en horas de la tarde. Fue consagrado el tercer domingo de Cuaresma, el 15 de marzo del 2015, en misa celebrada por monseñor Óscar Julio Vian Morales (+), en la Catedral Metropolitana.
Este será el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:
Jesús Nazareno de la Indulgencia
- Fecha: Martes Santo, 31 de marzo
- Lugar: Beaterio de Belén
- Ubicación: 9a. avenida y 14 calle, zona 1
Puntos de referencia
- 12.30 horas: Salida
- 13.40 horas: Templo Santo Domingo
- 14.20 horas: Rectoría Santa Rosa
- 15 horas: Templo La Merced
- 15.50 horas: Barrio Moderno
- 16.55 horas: Parque Isabel la Católica
- 17.40 horas: Rectoría San Sebastián
- 18.25 horas: Templo Santa Catalina
- 18.50 horas: Templo La Recolección
- 19.20 horas: Parque El Sauce
- 20.35 horas: Santuario de Guadalupe
- 21.40 horas: Catedral Metropolitana
- 23 horas: Templo San Francisco
- 23.20 horas: Arco de Correos
- 00.30 horas (del día siguiente): Entrada
Mapa del recorrido procesional de Jesús Nazareno de la Indulgencia del Beaterio de Belén (Diseño: Prensa Libre)