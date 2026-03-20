Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: procesión de Jesús Nazareno del Rescate, del templo Santa Teresa

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Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: procesión de Jesús Nazareno del Rescate, del templo Santa Teresa

La Semana Santa marca el punto más importante de la vida de Jesús, al conmemorar su pasión, muerte y resurrección. Este es el recorrido procesional de Jesús Nazareno del Rescate, del templo Santa Teresa.

Esdras Laz

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Imagen de la procesión de Jesús Nazareno del Rescate, del templo Santa Teresa. (Foto Prensa Libre:  Edwin Castro )

Jesús Nazareno del Rescate será llevado en hombros por los devotos cargadores durante este Miércoles Santo y será acompañado por marchas fúnebres que anuncian su paso por las calles de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

En medio de las nubes de incienso y sobre las diversas alfombras de aserrín y polvo de mármol, Jesús Nazareno del Rescate, del templo Santa Teresa, recibió ese nombre debido a que las carmelitas tuvieron que empeñarlo en diversas ocasiones.

Jesús Nazareno del Rescate posiblemente fue esculpido alrededor de 1685-1689, época en la que las monjas carmelitas descalzas concluían la construcción de su convento y templo en Santiago de Guatemala. Permaneció ahí hasta su traslado a la Nueva Guatemala de la Asunción, en 1779.

Tradicionalmente se cuenta que este Nazareno fue vendido o empeñado varias veces como consecuencia de las penurias económicas de las carmelitas, pero siempre personas piadosas lo rescataban y lo devolvían al convento, lo que originó que se le conociera como Jesús del Rescate.

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Fue procesionado en la década de 1920, pero no tuvo continuidad. El cortejo se consolidó y creció en devoción a partir de 1956. El 10 de marzo de 1972 fue consagrado por Mario Cardenal Casariego, arzobispo de Guatemala.

Este es el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:

Jesús Nazareno del Rescate

  • Fecha: Miércoles Santo, 1 de abril del 2026
  • Lugar: templo Santa Teresa
  • Ubicación: 9a. avenida y 4a. calle, zona 1

Puntos de referencia

  • 11 horas: salida
  • 12 horas: templo La Merced
  • 14.30 horas: rectoría Santa Catalina
  • 15 horas: templo La Recolección
  • 15.45 horas: parque El Sauce
  • 17.25 horas: santuario de Guadalupe
  • 18.30 horas: Catedral Metropolitana
  • 19.50 horas: templo San Sebastián
  • 20.45 horas: parque Isabel la Católica
  • 23.05 horas: 11a. avenida y 1a. calle, zona 1
  • 00.15 horas: 4a. calle y 9a. avenida, zona 1
  • 00.30 horas (del día siguiente): entrada

Mapa del recorrido procesional de Jesús Nazareno del Rescate, del templo Santa Teresa. (Diseño: Prensa Libre)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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