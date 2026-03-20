Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: procesión de Jesús Resucitado del templo El Calvario, horarios y detalles

Uno de los momentos más importantes de la Semana Santa es el Domingo de Resurrección, cuando se anuncia la promesa cumplida por Jesús de que se levantaría de la muerte.

Este mensaje es llevado en procesión por devotos de Jesús Resucitado de la Parroquia Rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario, en la Ciudad de Guatemala, quienes con alegría, devoción y gratitud recorrerán calles y avenidas al son de marchas fúnebres.

Se desconoce el escultor de la imagen de Jesús Resucitado. La procesión comenzó a salir en 1858 de la Capilla de los Terciarios Franciscanos, inmueble expropiado en 1876 por el gobierno de la Reforma Liberal.

La imagen del Resucitado, junto con otras tallas y enseres, fue trasladada al antiguo templo El Calvario, ubicado en un montículo al final de la Calle Real, conocido como Cerro del Cielito, actual 18 calle, zona 1.

En enero de 1894, los terciarios franciscanos solicitaron la devolución de la escultura, pero la respuesta fue que la imagen gozaba de considerable veneración entre la feligresía.

Destaca en este cortejo festivo el “Encuentro” de las imágenes del Resucitado y de la Virgen María de la Alegría, que se celebraba aún en el 2006 en la avenida Centroamérica y 16 calle, zona 1.

Actualmente, este momento se realiza frente a la Catedral Metropolitana. Las melodías oficiales del cortejo son el alabado “Tu Reinarás” y la marcha militar “Tema de Bajos”, de Getty Herschel Huffine.

Este será el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:

Jesús Resucitado del templo El Calvario

Fecha: Domingo de Resurrección, 5 de abril

Domingo de Resurrección, 5 de abril Lugar: Parroquia Rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario

Parroquia Rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario Ubicación: 6a. avenida “A” y 18 calle, zona 1

Puntos de referencia

09.30 horas: salida

11.15 horas: Catedral Metropolitana, encuentro con la Virgen María

12 horas: misa de Resurrección

13 horas: salida de Catedral Metropolitana

15 horas: entrada

Mapa del recorrido procesional de Jesús Resucitado del templo El Calvario Diseño: Prensa Libre)