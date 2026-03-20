Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: Procesión de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno, horarios y detalles

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Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: Procesión de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno, horarios y detalles

La Semana Santa marca el punto más importante de la vida de Jesús, al conmemorar su pasión, muerte y resurrección. Este es el recorrido procesional de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno.

Esdras Laz

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Procesión de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno. (Foto Prensa Libre:  Edwin Castro )

La procesión de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno recorrerá parte de la Ciudad de Guatemala en un momento de encuentro, penitencia y devoción para los cargadores.

El cortejo, que pertenece al templo de Nuestra Señora de las Mercedes, saldrá el Martes Santo, recorrerá las calles durante más de seis horas y será acompañado por diversas marchas fúnebres y adornado, a su paso, con alfombras.

El 18 de febrero de 1721, Jesús Nazareno de La Merced fue declarado “Protector y abogado de la ciudad de Guatemala, contra los terremotos, pestes, fuego, agua y demás calamidades temporales y espirituales...”.

“La función de la reseña, en la época colonial, empezó a celebrarse en 1702. Tenía como propósito hacer revista, inspeccionar y exhibir la aureola y corona de espinas de plata sobredorada y piedras preciosas, la túnica bordada con hilos de oro, cíngulo y cruz, que portaría el Nazareno en su procesión de Viernes Santo”, refiere el historiador Walter Gutiérrez. Esto originó el nombre con que actualmente se conoce esta procesión.

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Este será el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:

Procesión de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno

  • Fecha: Martes Santo, 31 de marzo
  • Lugar: Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes
  • Ubicación: 11 avenida y 5a. calle, zona 1

Puntos de referencia

  • 07 horas: Salida
  • 09 horas: Parque Infantil Colón
  • 11.15 horas: 10a. avenida y 1a. calle, zona 1
  • 13.30 horas: Entrada

Mapa del recorrido de la Procesión de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno  (Diseño: Prensa Libre)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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