Escenario
Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: Procesión de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno, horarios y detalles
La Semana Santa marca el punto más importante de la vida de Jesús, al conmemorar su pasión, muerte y resurrección. Este es el recorrido procesional de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno.
Procesión de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno. (Foto Prensa Libre: Edwin Castro )
La procesión de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno recorrerá parte de la Ciudad de Guatemala en un momento de encuentro, penitencia y devoción para los cargadores.
El cortejo, que pertenece al templo de Nuestra Señora de las Mercedes, saldrá el Martes Santo, recorrerá las calles durante más de seis horas y será acompañado por diversas marchas fúnebres y adornado, a su paso, con alfombras.
El 18 de febrero de 1721, Jesús Nazareno de La Merced fue declarado “Protector y abogado de la ciudad de Guatemala, contra los terremotos, pestes, fuego, agua y demás calamidades temporales y espirituales...”.
“La función de la reseña, en la época colonial, empezó a celebrarse en 1702. Tenía como propósito hacer revista, inspeccionar y exhibir la aureola y corona de espinas de plata sobredorada y piedras preciosas, la túnica bordada con hilos de oro, cíngulo y cruz, que portaría el Nazareno en su procesión de Viernes Santo”, refiere el historiador Walter Gutiérrez. Esto originó el nombre con que actualmente se conoce esta procesión.
Este será el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:
Procesión de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno
- Fecha: Martes Santo, 31 de marzo
- Lugar: Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes
- Ubicación: 11 avenida y 5a. calle, zona 1
Puntos de referencia
- 07 horas: Salida
- 09 horas: Parque Infantil Colón
- 11.15 horas: 10a. avenida y 1a. calle, zona 1
- 13.30 horas: Entrada
Mapa del recorrido de la Procesión de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno (Diseño: Prensa Libre)