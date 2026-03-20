Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: Señor Sepultado Cristo del Amor del templo Santo Domingo, horarios y detalles

En el día en que se honra el sacrificio de Jesús al llevar los pecados de la humanidad hasta la cruz del Calvario, devotos cargadores llevarán en hombros al Señor Sepultado Cristo del Amor el Viernes Santo.

Con fe y devoción, devotos de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, del templo Santo Domingo, marcharán al sonar de marchas fúnebres y sobre alfombras de aserrín que adornan su paso.

La imagen del Señor Sepultado Cristo del Amor mide aproximadamente 1.80 metros de estatura, posee piernas y brazos rectos, y muestra en el rostro serenidad y paz, por lo que se le conoce como Cristo del Amor. Porta cabellera de pelo natural desde el siglo XIX; anteriormente tenía el cabello tallado, del cual aún quedan vestigios en la cabeza de esta escultura.

La imagen primigenia del Sepultado data de 1590, según el doctor en Historia del Arte Fernando Urquizú. Existe la posibilidad de que sea obra del maestro de escultura en madera, el español Antonio Rodas, a quien se le atribuye la talla de la Virgen de Soledad, venerada en este templo.

Este será el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:

Señor Sepultado Cristo del Amor

Fecha: Viernes Santo, 3 de abril

Lugar: Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, templo Santo Domingo

Ubicación: 12 avenida y 10a. calle, zona 1

Puntos de referencia

15.00 horas: Salida (atrio de la basílica)

17.05 horas: Catedral Metropolitana

18.15 horas: 5a. avenida y 10a. calle, zona 1

18.55 horas: Capilla de las Misericordias

20.25 horas: Parque El Sauce

21.15 horas: Templo La Recolección

22.25 horas: Parque Isabel la Católica

00.10 horas: Templo La Merced

01.15 horas: Atrio de la basílica

Mapa del recorrido procesional de Señor Sepultado Cristo del Amor del templo Santo Domingo. (Diseño: Prensa Libre)