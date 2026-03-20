Semana Santa 2026 en la capital: guía del recorrido del Jesús del Consuelo y sus horarios

Jesús Nazareno del Consuelo es una de las imágenes más apreciadas en la Cuaresma y Semana Santa guatemaltecas. Los orígenes de esta escultura se remontan al siglo XIX, entre 1825 y 1835. Presenta rasgos neoclásicos muy característicos de la época en que fue esculpida. Como ocurre con muchas esculturas religiosas, la documentación que acredita su hechura se encuentra desaparecida. En las últimas investigaciones se atribuye la autoría del Nazareno al escultor Santiago Ganuza.

La fecha 3 de marzo de 1956 es significativa en la historia del Nazareno ya que recibe los óleos de Consagración por parte del obispo de San Marcos, fray Celestino Fernàndez y Pérez, fraile franciscano. El acto tuvo lugar en el altar mayor de la Recolección y fue de manera sencilla.

El acta la firmaron los sacerdotes celebrantes, Miguel Ángel Limatú, Carlos Roberto Milina, Rafael Vilela, C.A. Aguilar, Luis Ricardo López y otros miembros de la hermandad.

En recuerdo al acto de consagración el padre Murcia mandó a confeccionar una hermosa túnica morada en terciopelo, con bordados en oro, obra realizada en España. Dicha túnica la ha portado en ocasiones muy especiales. La imagen de Jesús del Consuelo es una de las más altas del país, mide 1.80 metros y porta en sus cortejos como distintivo un manto al hombro. Otra particularidad es que sus cruces de consagración las tiene en sus muñecas, cuando lo usual es sobre la mano.

La denominación “del Consuelo” se la concedió Fray Miguel Ángel Murcia, inspirado por la mirada y los rasgos faciales de la escultura que expresan dulzura y serenidad. Esta expresión se acentuó con las restauraciones realizadas en el siglo XX por los imagineros Julio Dubois y Huberto Solís.

La marcha oficial de esta imagen, intitulada “Jesús del Consuelo”, obra de Fray Miguel Murcia, posee letra compuesta por el periodista Mario Sandoval Figueroa, uno de los fundadores de Prensa Libre.

Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, La Recolección

Fecha: sábado anterior a Domingo de Ramos, 28 de marzo

Imagen: Jesús Nazareno del Consuelo

Lugar: 3a. Avenida y 3a. calle, zona 1

Puntos de referencia:

8 horas: Salida

9 horas: Santa Catalina

12:30 horas: Santa Teresa

14.30 horas: Avenida Juan Chapín

15.30 horas: Candelaria

16.30 horas: San José

17:20 horas: La Merced

18:45 horas: Catedral

19.50 horas: Capuchinas

20.50 horas: Santo Domingo

21:45 horas: Arco de Correos

23.20 horas: Santuario de Guadalupe

00.30 horas: Parque El Sauce