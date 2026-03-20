Semana Santa 2026 en la capital: guía del recorrido del Jesús del Consuelo y sus horarios

Escenario

Semana Santa 2026 en la capital: guía del recorrido del Jesús del Consuelo y sus horarios

Durante la Semana Santa en la capital, el Jesús Nazareno del Consuelo destaca como una de las imágenes más representativas de la devoción guatemalteca.

Ingrid Reyes

y

|

time-clock

Jesús del Consuelo recorre las calles del Centro Histórico. (Foto Prensa Libre: Edwin Castro)

Jesús del Consuelo recorre las calles del Centro Histórico. (Foto Prensa Libre: Edwin Castro)

Jesús Nazareno del Consuelo es una de las imágenes más apreciadas en la Cuaresma y Semana Santa guatemaltecas. Los orígenes de esta escultura se remontan al siglo XIX, entre 1825 y 1835. Presenta rasgos neoclásicos muy característicos de la época en que fue esculpida. Como ocurre con muchas esculturas religiosas, la documentación que acredita su hechura se encuentra desaparecida. En las últimas investigaciones se atribuye la autoría del Nazareno al escultor Santiago Ganuza.

La fecha 3 de marzo de 1956 es significativa en la historia del Nazareno ya que recibe los óleos de Consagración por parte del obispo de San Marcos, fray Celestino Fernàndez y Pérez, fraile franciscano. El acto tuvo lugar en el altar mayor de la Recolección y fue de manera sencilla.

El acta la firmaron los sacerdotes celebrantes, Miguel Ángel Limatú, Carlos Roberto Milina, Rafael Vilela, C.A. Aguilar, Luis Ricardo López y otros miembros de la hermandad.

En recuerdo al acto de consagración el padre Murcia mandó a confeccionar una hermosa túnica morada en terciopelo, con bordados en oro, obra realizada en España. Dicha túnica la ha portado en ocasiones muy especiales. La imagen de Jesús del Consuelo es una de las más altas del país, mide 1.80 metros y porta en sus cortejos como distintivo un manto al hombro. Otra particularidad es que sus cruces de consagración las tiene en sus muñecas, cuando lo usual es sobre la mano.

LECTURAS RELACIONADAS

Fieles guatemalecos cargan una figura de Jesús Nazareno. (Foto Prensa Libre: EFE)

Imágenes de Semana Santa: 7 Nazarenos de Guatemala que debe conocer

chevron-right
Jesús del Consuelo recorre las calles del Centro Histórico el domingo 22 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Procesión del Nazareno del Consuelo: llamado a preparar el corazón en Cuaresma

chevron-right

La denominación “del Consuelo” se la concedió Fray Miguel Ángel Murcia, inspirado por la mirada y los rasgos faciales de la escultura que expresan dulzura y serenidad. Esta expresión se acentuó con las restauraciones realizadas en el siglo XX por los imagineros Julio Dubois y Huberto Solís.   

 La marcha oficial de esta imagen, intitulada “Jesús del Consuelo”, obra de  Fray Miguel Murcia, posee letra compuesta por el periodista Mario Sandoval Figueroa, uno de los fundadores de Prensa Libre.   

Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, La Recolección 

Fecha: sábado anterior a Domingo de Ramos, 28 de marzo

Imagen: Jesús Nazareno del Consuelo

Lugar: 3a. Avenida y 3a. calle, zona 1

Puntos de referencia:

  • 8 horas: Salida 
  • 9 horas: Santa Catalina 
  • 12:30 horas: Santa Teresa 
  • 14.30 horas: Avenida Juan Chapín 
  • 15.30 horas: Candelaria 
  • 16.30 horas: San José 
  • 17:20 horas: La Merced 
  • 18:45 horas: Catedral 
  • 19.50 horas: Capuchinas 
  • 20.50 horas: Santo Domingo 
  • 21:45 horas: Arco de Correos 
  • 23.20 horas: Santuario de Guadalupe 
  • 00.30 horas: Parque El Sauce 
  • 1.30 horas: Entrada 

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes
Edwin Castro

Edwin Castro

Lee más artículos de Edwin Castro

ARCHIVADO EN:

Ciudad de Guatemala Cortejos procesionales Procesiones Recorridos procesionales Semana Santa 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS