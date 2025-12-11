Sergio Montúfar lleva los cielos mayas desde sitios sagrados al Paseo de la Reforma en Ciudad de México

El Paseo de la Reforma es la avenida más emblemática de Ciudad de México. A lo largo de su recorrido se encuentran monumentos icónicos como el Ángel de la Independencia, edificios prominentes —entre ellos, la Torre Reforma, el más alto de la ciudad—, así como sedes de interés financiero y comercial.

En uno de los camellones de esta transitada vía, la Embajada de Guatemala en México y el Gobierno de Ciudad de México, por medio de la Coordinación General de Asuntos Internacionales y la Secretaría de Cultura, inauguraron la exposición Estrellas ancestrales: Monumentos y sitios sagrados de los mayas en Guatemala, del astrofotógrafo guatemalteco Sergio Montúfar.

La muestra, integrada por 36 fotografías, estará expuesta en el Paseo de las Culturas Amigas —ubicado en el mismo Paseo de la Reforma— hasta el 2 de febrero de 2026.

Montúfar, quien ha exhibido su trabajo en unos 16 países, fue distinguido este año como Mejor Fotógrafo Vía Láctea 2025. Además de su trayectoria como astrofotógrafo, es ambientalista y científico. En su obra, dialogan la técnica, la tradición oral, la arqueología y las estrellas, en un cruce que resalta los aportes de la civilización maya a la humanidad, y que ha sido reconocido a nivel internacional, dice el comunicado de prensa.

En entrevista vía Zoom con Montúfar, embajador de la cultura de Guatemala comparte que esta exposicón en parte nace de la idea de que ambos países comparten un mismo cielo, y que las culturas originarias de la región comparten historias muy similares. "Sin embargo, la cultura maya destaca de manera impresionante y todavía es muy poco conocida. Por eso nació el proyecto Estrellas Ancestrales", expresa.

Además, su trabajo ha contado con asesoría y acompañamiento de los ajq’ijab’, quienes han permitido que el proyecto se desarrolle de manera respetuosa. "Desde el inicio he tenido permisos y acompañamiento de las comunidades mayas, así como autorizaciones del Ministerio de Cultura y Deportes para fotografiar en sitios arqueológicos", explica el astrofotógrafo.

"Gracias a ese esfuerzo, el proyecto ha tenido logros importantes: ha sido publicado en Forbes, en National Geographic y, más recientemente, evolucionó al documental que resultó premiado con un Sienna Awards. Esta exposición era un momento ideal para presentar ese nuevo trabajo, acompañado de imágenes inéditas y de alta resolución. Muchas de estas fotografías son registros oficiales, lo cual significa que estamos escribiendo historia: la historia de la astrofotografía en Guatemala y su relevancia en Latinoamérica", comenta Montúfar.

Sergio Montúfar durante la inauguración de la exposición en México. (Foto Prensa Libre: Gobierno de Ciudad de México y el Ministerio de Relaciones Exteriores)

Destaca que en esta avenida transitan millones de personas al mes de todas las nacionalidades. "Este proyecto no solo es una herramienta de conservación: también es un ejemplo para el mundo", refiere.

Este año Montúfar tuvo cuatro grandes reconocimientos: estar entre los 25 mejores astrofotógrafos de Vía Láctea, obtener bronce en Epson Pano Awards, ganar un Highly Commended en Siena Awards y ahora esta muestra internacional. México es uno de los países más visitados del mundo.

"Más allá de mi carrera personal, lo esencial es la nueva narrativa que estamos presentando al mundo sobre Guatemala. Una historia distinta a la que se repite siempre. Esta muestra revela la verdadera esencia del país: una cultura profundamente vinculada al cielo desde tiempos ancestrales hasta el presente", concluye.