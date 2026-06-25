Shakira celebra la clasificación de Colombia con un baile que queda grabado en video

Tras conocerse la victoria de la selección de Colombia por 1-0 frente a República Democrática del Congo, Shakira celebró con un peculiar baile que compartió en sus redes sociales.

El encuentro se disputó el martes 23 de junio, en Guadalajara, México, como parte del Mundial 2026. Mientras tanto, la cantante colombiana se encontraba en el American Airlines Center, en Dallas, donde ofrecería un concierto como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Vestida y preparada para salir al escenario, Shakira seguía el partido por televisión desde su camerino hasta que el pitazo final anunció la victoria de su selección y comenzó a celebrar.

"¡Acaba de ganar Colombia!", dijo emocionada y, entre gritos y aplausos de su equipo, comenzó a bailar al ritmo de Dai Dai, canción oficial del Mundial 2026 de su autoría, mientras sus acompañantes cantaban algunas líneas y se unían a la celebración.

La artista compartió el video en sus historias de Instagram, desde donde comenzó a difundirse en diversos medios de comunicación que resaltaron su peculiar celebración.

Con el gol anotado por Daniel Muñoz, Colombia clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

Por otro lado, Dai Dai sigue en la cima del éxito. La canción ocupa el puesto 75 del Billboard Hot 100, con 3.9 millones de reproducciones oficiales, seis millones de impresiones de audiencia en radio y dos mil unidades vendidas en Estados Unidos entre el 12 y el 18 de junio último, según reportes de la firma Luminate.

Esta es la segunda canción mundialista que Shakira lleva al Hot 100, luego de que Waka Waka también llegara al puesto 38 en el 2010.